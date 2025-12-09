LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight nous donne rendez-vous aux Game Awards 2025

La version en petites briques de la chauve-souris a partagé une bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. De nouvelles images de LEGO Batman pourraient donc bien être dévoilées dans quelques jours.
Le justicier de Gotham a annoncé son grand retour en août dernier, lors de la gamescon. En effet, les aficionados des petites briques pourront bientôt découvrir LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
, le nouveau jeu de TT Games.
Mais depuis cette annonce, la chauve-souris a surement été très occupée à traquer les criminels. Cependant, il vient de confirmer qu'il est invité à la cérémonie
la plus attendue de cette fin d'année.
Une touche d'humour pour annoncer la présence de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight aux Game Awards
Sur X/Twitter, le compte officiel du jeu a montré une photo de la version LEGO de Batman prenant fièrement la pose face à une affiche des Game Awards 2025
. La publication inclut également le message suivant : « Des agents de sécurité supplémentaires seront présents pour les Game Awards. On se voit jeudi soir.
».
La sécurité de l'événement sera donc assurée par le justicier de la nuit, mais cela présage également de bonnes nouvelles pour les amateurs de jeux LEGO.
Cela semble confirmer qu'un nouveau trailer ou qu'une séquence de gameplay de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight sera présenté
pendant la cérémonie. Mais les joueurs espèrent également une date de sortie, et la révélation tant attendue pourrait bien survenir au cours de la soirée.
Des images de gameplay et une possible date de sortie dévoilées pendant la soirée ?
TT Games a annoncé que LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight devrait être lancé au cours de l'année 2026, sans date plus précise pour le moment. La révélation des Game Awards 2025 pourrait donc être celle de la date et possiblement le signe d'un lancement au cours du premier semestre.
Dans tous les cas, les amateurs d'humour et de petites briques seront surement nombreux devant leurs écrans dans la nuit du 11 au 12 décembre prochain. En attendant l'annonce de sa date de sortie, rappelons que LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight sera disponible sur PC, PlayStation 5, consoles Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch 2
.
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