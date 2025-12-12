LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight montre son gameplay et sa date de sortie en vidéo

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, développé par TT Games, est un jeu d'action-aventure sorti le 22 mai 2026 sur PS5, Xbox Series et PC. Reprenant le système de combat de la série Arkham dans un Gotham City en monde ouvert, cet opus propose une campagne originale célébrant l'univers de Batman. Jouable en coopération avec un roster resserré de sept héros, il allie action, puzzles et un large choix de costumes à débloquer.