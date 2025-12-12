LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight montre son gameplay et sa date de sortie en vidéo

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 12 décembre 2025 à 08h36
Il était venu assurer la sécurité de l'événement, mais LEGO Batman a partagé une bonne nouvelle lors des Game Awards 2025. D'ailleurs, il est venu accompagné de quelques amis (et ennemis) pour l'occasion.
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight montre son gameplay et sa date de sortie en vidéo
Il y a quelques jours, le compte officiel du jeu LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight (ou L'héritage du Chevalier noir dans la langue de Molière) confirmait sa venue à la cérémonie des Game Awards 2025.

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Les amateurs des jeux TT Games espéraient donc avoir de nouvelles images de gameplay et une possible date de lancement pour la nouvelle aventure de la chauve-souris. Leurs deux souhaits ont été exaucés et réunis dans une seule bande-annonce. 

Des alliés et des ennemis réunis pour annoncer en fanfare l'arrivée de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

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Comme un clin d'œil aux anciennes aventures vidéoludiques de la chauve-souris, ce nouveau trailer débute en reprenant presque plan par plan les premières minutes de Batman Arkham Asylum et l'une des répliques les plus cultes du Joker. Puis rapidement, la bande-annonce fait la part belle au gameplay du titre. Entre séquences de combat ponctuées d'onomatopées, déplacements avec la Batmobile et touches d'humour à la TT Games, l'ensemble s'annonce déjà prometteur. 

Au fil du trailer, les passionnés de l'univers de Batman voient les références se multiplier, notamment lorsque Bruce passe devant un mur décoré de nombreux costumes de Batman. Les interactions avec des figures bien connues s'enchainent également à l'écran, que ce soit Catwoman, James Gordon, Double Face, le Pingouin, Mister Freeze ou Batgirl.
  

La visite et la protection de Gotham en version petites briques prévue dans quelques mois

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Le trailer se termine sur le rire du Joker et sur l'annonce tant attendue par les joueurs. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight sera officiellement disponible à partir du 29 mai 2026 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series. Le titre doit également rejoindre le catalogue de la Nintendo Switch 2, mais il sera lancé plus tard à une date encore inconnue. 

Miniature vidéo

Si l'aventure vous tente, vous pouvez d'ores et déjà précommander LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight sur votre support préféré. Celles et ceux qui précommanderont la version Deluxe du titre bénéficieront en bonus d'un accès anticipé 3 jours avant le lancement officiel de la nouvelle épopée de Batman.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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