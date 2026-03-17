LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight avance sa date de sortie

Les fans du justicier masqué vont pouvoir enfiler leur cape plus tôt que prévu. Warner Bros Games vient de bousculer le calendrier de son prochain titre cubique dédié au protecteur de Gotham, offrant une excellente surprise aux joueurs impatients de replonger dans cet univers.
L'attente sera finalement moins longue que prévu pour arpenter les rues sombres de Gotham City sous une forme cubique. Les équipes de développement ont en effet pris la décision d'avancer le lancement mondial de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
, une initiative rare dans une industrie plutôt habituée aux reports de dernière minute, à l'instar de Capcom et Pragmata il y a quelques semaines
.
Une arrivée anticipée sur les consoles de nouvelle génération
Le titre débarquera officiellement le 22 mai 2026
, soit une semaine avant la date initialement communiquée par l'éditeur (29 mai). Cette sortie concerne les versions PlayStation 5, Xbox Series et PC. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes sur les différentes boutiques numériques, permettant aux joueurs de sécuriser leur copie. Ce changement de planning stratégique démontre une volonté claire de la part de Warner Bros Games d'occuper le terrain médiatique de manière agressive au cours du printemps
, dans une période encore relativement calme en termes de lancement.
Pour les amateurs du justicier masqué, l'acquisition de l'édition Deluxe offrira un avantage temporel considérable. Celle-ci garantit un accès anticipé de 72 heures, permettant de lancer l'aventure dès le 19 mai 2026. En prime, toute précommande inclut le costume emblématique inspiré de la célèbre bande dessinée The Dark Knight Returns. Le studio a également confirmé qu'une feuille de route détaillée pour les contenus supplémentaires de cette édition spéciale est prévue pour le mois de septembre 2026.
Si les possesseurs de machines Sony et Microsoft sont désormais fixés, le flou demeure concernant la nouvelle console de Nintendo. La date de sortie de cette mouture spécifique sera communiquée ultérieurement
, bien qu'il soit déjà possible de l'ajouter à sa liste de souhaits sur les plateformes dédiées.
Rendez-vous donc le 22 mai
, et même plus tôt pour ceux qui achètent la version Deluxe, pour découvrir LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight sur PC, PS5 et Xbox Series
.
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