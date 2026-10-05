Kingdom Hearts Collection sur Switch 2 : que vaut le portage natif ?

Après des années d'une version cloud très critiquée, la saga de Square Enix et Disney arrive enfin en version native sur Switch 2. Nous avons pu découvrir le premier Kingdom Hearts avant la sortie de la collection et vérifier si cette nouvelle version tient ses promesses.

Quand Kingdom Hearts est arrivé sur PlayStation 2 en 2002, difficile d'imaginer que le mélange entre les univers de Disney et l'identité de Square Enix allait donner naissance à une saga aussi marquante. Plus de 20 ans plus tard, la franchise revient sur une console Nintendo dans une édition native qui vient enfin corriger le principal défaut des épisodes précédents sur Switch, à savoir la dépendance au cloud gaming.

Une collection enfin native sur Switch 2

Après une arrivée sur PC en 2024, où les trois compilations sont réunies dans le KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE, la saga de Square Enix et Disney s'apprête enfin à proposer une véritable version native sur console Nintendo. Jusqu'ici, les joueurs Switch devaient se contenter des différentes versions cloud, lancées en février 2022. Une solution loin d'être idéale pour une série qui demande de longues heures de jeu, puisqu'elle dépend d'une connexion internet stable et peut être affectée par des problèmes de qualité du streaming.

La Kingdom Hearts Collection [I~III] change donc complètement la donne. Disponible le 8 octobre 2026 sur Nintendo Switch 2, elle regroupe KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-, KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue et KINGDOM HEARTS III + Re Mind. Le tout est proposé à 79,99 €.

À noter toutefois que le KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE est actuellement proposé à 29,99 € sur PC, grâce à une réduction de 70 % au moment où nous écrivons ces lignes. Une différence de tarif conséquente pour ceux qui ne sont pas attachés à la version Switch 2.

La compilation représente surtout une manière beaucoup plus confortable de découvrir la saga sur une console Nintendo. Les différents jeux fonctionnent désormais directement sur la machine, avec la possibilité de jouer aussi bien en mode téléviseur qu'en portable. Une Keyblade exclusive, Longue Nuit, est également incluse avec cette version. Les joueurs qui possèdent les versions cloud de la série bénéficient par ailleurs d'une réduction de 50 % sur les versions natives Switch 2.

Une première découverte de Kingdom Hearts

Avant d'aller plus loin, cette prise en main constitue notre tout premier contact avec l'univers de Kingdom Hearts. Si l'absence d'analyse comparative globale pourra décevoir les amateurs de tests purement techniques, elle offre un éclairage bienvenu pour tous les joueurs qui se demandent si cette compilation représente une bonne porte d'entrée avant l'arrivée du quatrième opus, prévu pour 2027.

Notre approche reste donc très spécifique. En découvrant la franchise par ce biais, nous n'avions aucun passif avec ses personnages, son univers ou ses mécaniques. Afin de préserver le plaisir de la découverte sur les épisodes suivants, nous avons fait le choix de nous concentrer exclusivement sur KINGDOM HEARTS FINAL MIX.

Cet article ne prétend pas rendre un verdict définitif sur les performances de l'intégralité de la collection, mais cherche plutôt à partager le ressenti d'un joueur qui aborde la série aujourd'hui. Sur ce point précis, l'expérience s'avère particulièrement convaincante.

Une découverte entre Disney et Square Enix

Même sans avoir jamais touché à la licence, difficile de passer à côté de l'aura de Kingdom Hearts. Depuis ses débuts, la série s'appuie sur une association pour le moins originale entre les univers de Disney et de Square Enix, auxquels elle ajoute ses propres personnages, mondes et éléments de scénario. C'est également l'occasion de retrouver plusieurs figures emblématiques de ces différents univers. Nos derniers pas sur Final Fantasy VII Rebirth nous ont d'ailleurs permis de mieux identifier certains personnages comme Yuffie ou Cid, même si connaître les licences dont ils sont issus n'est absolument pas nécessaire pour se lancer.

Une histoire entre Disney et Square Enix

Pour comprendre Kingdom Hearts, il suffit finalement de retenir quelques éléments. Le joueur incarne Sora, un jeune garçon qui vit sur une petite île avec ses amis Riku et Kairi. Un événement va cependant bouleverser leur quotidien et pousser Sora à partir à leur recherche.

Il se retrouve alors accompagné de Donald et Dingo, deux personnages bien connus de l'univers Disney, et parcourt différents mondes inspirés de films comme Hercule, Aladdin, La Petite Sirène ou encore Peter Pan. Leur aventure les amène notamment à affronter les Sans-cœur, des créatures mystérieuses qui apparaissent dans ces différents mondes.

La série développe ainsi sa propre histoire et sa propre mythologie, tout en faisant cohabiter ces personnages avec ceux de Disney et de Square Enix. Le tout s'articule notamment autour des cœurs, de la lumière et des ténèbres.

Sans entrer davantage dans les détails, l'intrigue prend progressivement une ampleur beaucoup plus importante au fil des épisodes. C'est d'ailleurs l'une des particularités de la licence : derrière son apparence très accessible et son casting Disney se cache une histoire qui devient rapidement plus dense.

Pour autant, le premier Kingdom Hearts prend le temps de poser ses bases et permet de découvrir progressivement ses différents éléments, sans nécessiter de connaissances préalables.

Un portage propre et agréable

En se référant aux nombreux retours des utilisateurs, notamment concernant les limites du Cloud Gaming, difficile d'imaginer une première approche plus bénéfique qu'avec une version native.

De fait, sur KINGDOM HEARTS FINAL MIX, nous n'avons rencontré aucune latence, aucun lag ni ralentissement pendant notre session de jeu. Le résultat est resté stable aussi bien en mode téléviseur qu'en mode portable, deux configurations que nous avons utilisées de manière assez équivalente.

C'est probablement le premier élément à retenir de cette édition. Le jeu donne immédiatement l'impression de fonctionner comme on l'attend d'un titre installé directement sur la console, sans la dépendance à une connexion internet qui caractérisait les anciennes versions cloud.

Le passage du grand écran au mode portable se fait également sans difficulté. L'interface reste lisible et relativement discrète, tandis que les graphismes, malgré leur âge, conservent une présentation propre. Il ne faut évidemment pas s'attendre à une refonte complète du jeu, le travail de remasterisation ayant déjà été effectué sur les précédentes éditions HD, mais le résultat permet au premier épisode de rester agréable à parcourir aujourd'hui.

La Switch 2 ne cherche donc pas à transformer Kingdom Hearts en jeu moderne. Elle lui permet surtout de retrouver de bonnes conditions de jeu sur une console Nintendo.

Un jeu qui accuse forcément son âge

Après quelques heures de jeu, le poids des années finit toutefois par se faire sentir. Kingdom Hearts reste un titre paru en 2002 et ce portage n'a pas été repensé pour répondre aux standards actuels.

Le problème ne vient pas vraiment de la partie visuelle, puisque les révisions HD récentes offrent des décors clairs, lisses et agréables. La rigidité se situe davantage dans la construction et la prise en main, avec des déplacements qui manquent parfois de souplesse, des combats demandant un temps d'adaptation et une caméra au comportement parfois capricieux, qu'elle soit automatique ou manuelle.

Contre toute attente, rien de tout cela n'est rédhibitoire. L'ensemble reste intuitif et s'apprivoise rapidement, d'autant que l'histoire, particulièrement bien menée, donne suffisamment envie d'avancer pour faire oublier ces quelques défauts.

Il suffit d'accepter ce court temps d'adaptation. Une fois les réflexes intégrés, les déplacements et les affrontements deviennent nettement plus naturels. Fidèle aux précédentes éditions remastérisées, cette mouture ne cherche pas à refondre ses mécaniques, mais elle conserve un plaisir de jeu intact.











Une porte d'entrée pour les nouveaux venus

C'est finalement sur ce point que notre regard de nouveau joueur prend tout son intérêt.

Même sans connaître les personnages ou les événements de la saga, le premier Kingdom Hearts ne donne pas l'impression de laisser le joueur sur le bord du chemin. Les différents mondes, les personnages de Disney et les éléments propres à la licence sont introduits progressivement, ce qui permet de comprendre rapidement les grandes bases de l'aventure.

Il n'est donc pas nécessaire d'être déjà un connaisseur de la série pour se lancer. Cette version native peut même représenter une bonne porte d'entrée pour les joueurs qui n'ont jamais franchi le pas, à condition d'accepter certaines mécaniques qui ont forcément vieilli.

Il faudra évidemment voir comment cette impression évolue en avançant dans la collection, puisque le scénario devient progressivement beaucoup plus dense. Pour l'heure, notre découverte du premier épisode s'est faite sans difficulté particulière, et surtout sans avoir le sentiment de devoir rattraper plusieurs années de lore avant de pouvoir en profiter.

Un confort moderne qui fait la différence

La Switch 2 apporte également quelques petits éléments de confort qui se marient particulièrement bien avec un jeu de cette génération.

Comme à l'époque, la sauvegarde passe par des points de sauvegarde. Il n'est donc pas question d'enregistrer sa progression n'importe où.

La console permet toutefois de mettre le jeu en veille à tout moment. C'est un détail, mais il devient particulièrement pratique sur un RPG que l'on peut parcourir par petites sessions. Le jeu dispose également d'un véritable menu pause, qui permet d'arrêter l'action lorsque nécessaire.

Pour une expérience pensée à l'origine pour une console de salon, cette possibilité de passer facilement du téléviseur au portable et de suspendre sa partie apporte un confort supplémentaire sans modifier le jeu lui-même.

Et les autres épisodes ?

C'est évidemment la principale question que nous ne pouvons pas encore trancher. Nous avons volontairement limité notre test à KINGDOM HEARTS FINAL MIX afin de découvrir la saga dans l'ordre et sans nous exposer à d'éventuels spoilers. Il serait donc prématuré de généraliser nos constatations techniques à l'ensemble de la collection.

Nous vérifierons les autres épisodes au fil de notre progression, notamment les plus récents. Le transfert d'une sauvegarde depuis les anciennes versions cloud n'a pas non plus été testé puisque cette collection constitue pour nous une première découverte de la licence.

Pour le moment, notre constat se limite donc à ce que nous avons réellement pu vérifier : le premier Kingdom Hearts fonctionne très bien sur Switch 2.

Une bonne occasion de découvrir la saga

Cette version native arrive finalement à un moment plutôt intéressant pour les nouveaux venus. Kingdom Hearts IV est désormais prévu sur Nintendo Switch 2 en 2027, ce qui laisse largement le temps de découvrir les précédents épisodes avant de se lancer dans cette nouvelle aventure.

Pour quelqu'un qui connaît déjà la série, la principale question sera probablement de savoir si cette nouvelle version justifie de revenir sur des jeux déjà parcourus ailleurs. Pour un joueur qui, comme nous, n'a encore jamais joué à Kingdom Hearts, la réponse est beaucoup plus simple : c'est enfin une manière confortable de commencer la saga sur une console Nintendo.