Kingdom Hearts 4 : L'une des licences les plus cultes au monde présente dans le jeu ?

Une faille de Steam a révélé de nombreuses informations secrètes sur les sorties majeures de ces prochains mois, dont Kingdom Hearts 4. Mais l'un de ces secrets pourrait bien donner envie de parcourir une galaxie très, très lointaine.

Le 9 septembre 2026, Steam a été victime d'une fuite de données massive révélant entre autres les trophées et succès à débloquer dans plusieurs jeux très attendus. Si la liste inclut des titres comme Control Resonant ou Minecraft Dungeons 2, de nombreuses informations liées à Kingdom Hearts 4 ont été dévoilées par cette faille.

À lire également Une faille sur Steam expose les succès de jeux attendus et des projets inédits

L'une d'entre elles concerne l'un des mondes que Sora pourra découvrir lors de son épopée. Les habitués de la saga savent que tous les univers appartenant à Disney et à Pixar sont susceptibles d'apparaitre dans le titre de Square Enix. Mais depuis la sortie du troisième jeu, d'autres franchises comme Marvel et Avatar ont rejoint le catalogue de Mickey.

Des sabres lasers et des combats intergalactiques dans Kingdom Hearts 4 ?

Kingdom Hearts avait déjà fait un pas en permettant d'explorer Port Royal, la cité la plus célèbre de l'univers de Pirates des Caraïbes. Cependant, l'un des succès du quatrième opus s'appellerait « Galaxy Far, Far Away » et serait en lien avec un autre élément intriguant : « Desert Do-Gooder ». Si rien n'a encore été confirmé, ces deux détails suggèrent qu'un monde Star Wars serait ajouté à Kingdom Hearts 4.

Cependant, l'information est à prendre avec des pincettes. Même s'il s'agit d'une fuite de données provenant directement de Steam, les joueurs doivent attendre une confirmation officielle de la part de Disney ou de Square Enix. Le Tokyo Game Show approchant à grands pas, les deux firmes pourraient bien précipiter cette révélation. Mais cela reste à confirmer.

D'autres noms évoqués, notamment celui de Zootopie

La même fuite de données sous-entend que les univers de Zootopie, de Haunted Mansion ou encore des parcs Disney seraient présents dans Kingdom Hearts 4. Mais comme pour le monde de Star Wars, ces informations sont à prendre au conditionnel pour le moment. À l'heure où ces lignes sont rédigées, seul le monde de Coco est confirmé et plusieurs images ont été partagées.

Rappelons que Kingdom Hearts 4 sera disponible fin 2027 (sans date plus précise pour le moment) sur PC, PlayStation 5, consoles Xbox Series et Nintendo Switch 2.