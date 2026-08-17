Kingdom Hearts bientôt décliné en série animée sur Disney+

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 17 août 2026 à 14h40
Lors d'un panel exclusif diffusé dans le cadre de la D23 2026, Disney a révélé quelques surprises en lien avec Kingdom Hearts 4, dont une adaptation en série d'animation.
Kingdom Hearts bientôt décliné en série animée sur Disney+

L'édition 2026 de la D23 s'est tenue à Anaheim du 14 au 16 août et elle a permis aux passionnés de l'univers Disney d'en apprendre plus sur les futurs projets de la firme. Au milieu des annonces concernant les différents parcs et les présentations de films comme La Reine des neiges 3 et Coco 2, un segment a été entièrement consacré à Kingdom Hearts

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Lors de ce dernier, un nouveau trailer de Kingdom Hearts 4 a été partagé, dévoilant notamment des images de gameplay et une fenêtre de sortie. Mais une autre surprise était prévue pour les adeptes du cross-over entre les mondes de Disney et de Final Fantasy. La franchise va avoir droit à sa propre série animée, une première depuis ses débuts en 2002.

Kingdom Hearts The Series, la première série animée dédiée à la saga

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Sobrement baptisé « Kingdom Hearts The Series », seul un visuel du projet a été partagé pendant le panel. Il montre le héros de cette série d'animation dos au public, tenant l'emblématique Keyblade. Pourtant, il semble que ni Sora, ni l'un des premiers maîtres ne soit le personnage principal de cette adaptation.

Si le projet reste encore très mystérieux, il va enfin concrétiser le souhait de nombreux admirateurs de la saga. En effet, ce n'est pas la première fois qu'une adaptation en série animée est évoquée pour Kingdom Hearts. Au lancement du premier opus au début des années 2000, une telle idée avait déjà été évoquée. Un pilote avait même été réalisé et il devait être diffusé sur Disney Channel. Mais cette série a finalement été abandonnée par la maison-mère de Mickey.

Une diffusion prévue « prochainement »

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Voir un anime dédié à Kingdom Hearts est sur le point de devenir une réalité, même si aucune date de sortie n'a encore été mentionnée. L'image d'annonce précise simplement que la série sera disponible prochainement sur Disney+ et sur Disney Channel. Est-ce que sa diffusion est prévue en amont du lancement de Kingdom Hearts 4 afin de tenir les joueurs en haleine jusqu'au retour de Sora ? Seul le temps nous le dira !

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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