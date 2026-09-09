Une faille sur Steam expose les succès de jeux attendus et des projets inédits

Une fuite de données importante a frappé Steam, révélant l'existence de jeux non annoncés, mais des informations liés à d'autres, notamment à cause des succès.

Steam est actuellement victime d'une importante fuite, concernant aussi bien des jeux annoncés que des jeux connus, mais pas encore sortis. Outre cette révélation prématurée, les succès de ces jeux ont également été révélés, permettant d'obtenir quelques informations à leur sujet.

Une erreur technique aux conséquences désastreuses pour le secret industriel

Une défaillance de l'interface de programmation de Steam a rendu publics les succès de nombreux jeux qui devaient rester strictement confidentiels. Cette brèche a été rapidement identifiée et exploitée par des systèmes d'aspiration de données, exposant les plans futurs de nombreux studios de développement.

Le site Exophase (via ResetEra), spécialisé dans le suivi des trophées et succès, s'est retrouvé au cœur de cette affaire. Ses outils automatisés ont scanné la base de données de Valve, récupérant au passage des listes complètes de succès pour des projets encore tenus secrets ou pas encore sortis. Le propriétaire du site a d'ailleurs pris la parole sur le forum pour clarifier la situation.

Oui, je suis le propriétaire du site et voici ce qui semble s'être produit. Il s'agit d'une erreur probable du côté de Valve. Une série de jeux dont les succès auraient dû rester privés sont actuellement accessibles via leur interface, et c'est pourquoi ils ont été scannés par notre système. Je ne vois généralement jamais de jeux sans nom officiel apparaître avec des succès, pourtant, au cours de la dernière heure, beaucoup sont apparus.

Des révélations majeures

Cette fuite historique ne se contente pas de dévoiler de simples noms de code. Elle confirme le développement de suites très attendues et le retour de licences cultes qui feront vibrer les joueurs. Parmi les découvertes les plus marquantes, on note la présence de remasters et de nouvelles itérations de franchises légendaires.

Voici une liste non exhaustive des titres majeurs repérés lors de cette fuite :

Persona 6

Persona 4 Revival

Jeu Twin Peaks non annoncé

Jeu Dune non annoncé (peut-être lié à la mise à jour de Dune: Awakening)

Rayman Origins Enhanced Edition

Horizon Hunters Gathering

Clive Barker's Hellraiser: Revival

Judas

Kingdom Hearts IV

Kena: Scars of Kosmora

Ace Combat 8: Wings of Theves

Minecraft Dungeons 2

Custom Hobo

Road Kings

HoloTrials: Case Covered

PGA Tour 2k27

Valor Mortis

Brawl Stars spin-off

Warrior Cats: Clans of the Forest

We Were Here Tomorrow

Grave Seasons

Thief: The Dark Project Remastered

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered

Dragon Ball Xenoverse 3

Professor Layton and the New World

Star Wars Galactic Racers

Jeu Walking Dead game non annoncé

Jeu Nickelodeon game non annoncé

ALF game

Penis Bird

Squadron 42

Deus Ex Remastered

Attack on Titan 3

Jeu Shrek game non annoncé

Only Up

4Loop

Uta Macross

BRAZILIAN DRUG DEALER BEFORE 4: DEMONS FROM THE PORTAL TO HELL I OPENED ARE STILL IN THE FAVELA AND NOW I HAVE TO SAVE MAMADAS FROM RONALDO

Clutch

Control: Resonant

Stranger Than Heaven

Last Epoch

Witchbrook

Wardogs

Toem 2

FC 27

Gears of War: E-Day

Game Of Thrones: War For Westeros

Planet Zoo 2

Un cauchemar pour les développeurs face aux spoilers

Au-delà de la simple révélation de l'existence pour certains de ces jeux, le véritable problème réside dans la nature même des données ayant fuité. Les listes de succès contiennent très souvent des informations cruciales sur le scénario, les personnages ou les mécaniques de jeu. Pour un titre comme Kingdom Hearts 4, dont l'intrigue est scrutée par des millions de joueurs, la divulgation de ces détails narratifs représente un coup dur pour les équipes de développement.











Cette situation rappelle fortement la fuite qui avait touché l'Epic Games Store en 2024, révélant elle aussi une quantité astronomique de projets non annoncés. Si certains de ces jeux pourraient ne jamais voir le jour ou changer de nom d'ici leur sortie officielle, la précision des données recueillies par Exophase laisse peu de place au doute quant à leur authenticité.

Valve n'a pour le moment publié aucune déclaration officielle concernant cette faille de sécurité. Les joueurs et les professionnels de l'industrie attendent désormais de voir comment les éditeurs concernés vont réagir face à cette divulgation forcée de leur calendrier de sorties.