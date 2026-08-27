Pourquoi Kingdom Hearts 4 proposera moins de mondes à explorer ?

Tetsuya Nomura et Tai Yasue se sont confiés sur l'avancée de Kingdom Hearts 4. Si le jeu promet des mondes moins nombreux, ils seront infiniment plus détaillés. Avec un scénario doublé par rapport au précédent opus, le développement semble avancer à un rythme idéal pour la franchise.

Attendu de pied ferme depuis son annonce, le prochain grand projet de Square Enix commence enfin à livrer ses secrets. Lors d'une récente entrevue accordée au magazine japonais Famitsu, Tetsuya Nomura et Tai Yasue, les têtes pensantes de la saga, ont partagé des détails cruciaux sur l'envergure de Kingdom Hearts 4, ses mécaniques inédites et l'intégration de son univers étendu.

Des mondes moins nombreux mais plus vivants

La présentation récente du monde inspiré du film d'animation Coco a rassuré les fans sur la direction artistique du titre. Cependant, Tetsuya Nomura a tenu à clarifier un point essentiel concernant la structure globale de l'aventure. Contrairement aux épisodes précédents qui multipliaient les destinations, ce nouveau volet adoptera une approche différente.

Ces mondes sont les plus détaillés et les plus aboutis de toute la série à ce jour. Pour y parvenir, il n'y a pas autant de mondes dans ce jeu par rapport aux autres épisodes.

Le co-réalisateur Tai Yasue a précisé que cette concentration permet d'offrir une verticalité inédite et des mécaniques de jeu uniques. Dans le monde de Coco, par exemple, les joueurs pourront utiliser la célèbre Keyblade comme une guitare, intégrant ainsi des éléments musicaux directement au cœur des affrontements. Les développeurs ont préféré miser sur la densité et l'exploration poussée plutôt que sur la quantité, expliquant au passage pourquoi aucun autre monde n'a été dévoilé lors des récents événements promotionnels.











Une histoire colossale et des connexions inattendues

L'intrigue de ce quatrième opus s'annonce particulièrement massive. Tetsuya Nomura a confirmé que le script est environ deux fois plus volumineux que celui du troisième épisode. Face à cette montagne narrative et à la complexité accumulée sur plus de deux décennies, l'équipe a dû prendre des mesures drastiques pour maintenir la cohérence.

Un membre du personnel ayant travaillé sur le jeu mobile a été spécialement recruté pour compiler l'histoire et s'assurer que tout s'imbrique parfaitement. Ce rôle de relecteur est d'autant plus crucial que les événements des jeux mobiles seront profondément intégrés à la trame principale.

La bonne nouvelle pour les joueurs impatients concerne l'avancée concrète du projet. L'enregistrement des voix japonaises est d'ores et déjà terminé, tandis que le doublage anglophone a atteint le cap des 70 %. Tai Yasue a même souligné que le développement n'a jamais été aussi fluide dans toute l'histoire de la franchise.

Pour le moment, la sortie de Kingdom Hearts 4 est prévue pour la fin de l'année 2027, sans plus de précision.