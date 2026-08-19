Kingdom Hearts cartonne sur Steam grâce au nouveau trailer du 4e opus

Kindgom Hearts 4 ne sera disponible que l'année prochaine, mais son récent passage lors de la D23 2026 a poussé les curieux à découvrir ou à redécouvrir la saga sur PC.

Lors de la convention dédiée aux univers de Disney, Kingdom Hearts 4 a brillé en partageant un tout nouveau trailer et la première image d'une série animée. Si l'attente sera encore longue pour découvrir les nouvelles aventures de Sora, les joueurs et joueuses peuvent patienter avec la multitude de titres disponibles sur consoles et PC.

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Se lancer dans la saga Kingdom Hearts peut être très intimidant car chaque jeu aide à comprendre l'histoire globale des Sans-Coeur, des maîtres de la Keyblade et de l'Organisation XIII. Mais la curiosité est plus forte et elle est bien visible sur Steam.

Les anciens jeux boostés par les nouvelles révélations concernant Kingdom Hearts 4

Depuis la fin de la D23 2026, la compilation réunissant les premiers jeux de la saga (à savoir Kingdom Hearts 1.5+2.5 Remix) est 9e des jeux les plus populaires du moment sur Steam. Celle-ci a également enregistré un pic de connexions simultanées avec 10 220 joueurs actifs le 16 août 2026. À titre de comparaison, le record de connexions du jeu a réuni 11 152 joueurs à l'arrivée du jeu dans le catalogue de Steam.

Sachant que Kingdom Hearts 1.5+2.5 Remix permet de jouer à 6 jeux différents, notamment aux opus sortis sur consoles portables à l'époque, il est une excellente porte d'entrée pour découvrir les aventures de Sora, Donald et Dingo. Mais un autre facteur peut expliquer l'intérêt soudain des joueurs pour la saga Kingdom Hearts.

Une belle promotion qui peut expliquer le regain d'intérêt pour la saga

Même si l'effet Kingdom Hearts 4 est bien réel, la quasi-totalité de la saga est actuellement en promotion sur Steam. À l'exception d'un spin-off musical, vous pouvez jouer à Kingdom Hearts 1.5+2.5 Remix, à Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue et à Kingdom Hearts III pour moins de 30 euros. Avec une réduction de 70 % par rapport au prix original, de nombreux joueurs ont vu l'occasion parfaite de (re)découvrir la franchise.

Alors si vous êtes encore en vacances et que vous aimez les univers de Square Enix et de Disney, ne manquez pas cette bonne affaire qui est en promotion jusqu'au 20 août 2026 sur Steam.