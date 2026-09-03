Un jeu de combat Disney a failli voir le jour… grâce à Kingdom Hearts

Alors que les admirateurs de la saga attendent avec impatience la date de sortie de Kingdom Hearts 4, un curieux projet abandonné fait actuellement parler de lui et sans les aventures de Sora, il n'aurait jamais été évoqué.

Si Kingdom Hearts 4 est le nouvel opus majeur de la saga principale, la franchise réunissant les univers de Disney et de Final Fantasy a eu droit à de nombreuses aventures annexes et à des spin-offs.

Entre autres, elle a eu droit à des jeux en ligne, des jeux mobiles (réunis en France dans un seul opus sorti sur Nintendo DS) et même un jeu de rythme. Mais Sora et ses amis ont, à leur manière, inspiré les équipes de Disney à créer un jeu de combat dans la veine de Super Smash Bros.

Quand Kingdom Hearts a poussé Disney à réunir ses univers sous une même bannière

C'est l'anecdote improbable qu'a partagée Ken Christiansen, ancien artiste conceptuel chez Disney Interactive. Lors d'une interview accordée à Time Extension, ce dernier est revenu sur son travail sur le premier jeu Kingdom Hearts, mais aussi sur ce pan méconnu de l'histoire de la franchise.

Rappelons que dès le premier jeu, Sora explore différents univers issus des films cultes de Disney. Ce détail est devenu une piste de réflexion pour Disney en vue de créer des cross-over avec ses licences les plus populaires. Aujourd'hui, l'idée est au centre de titres comme Disney Speedstorm ou Disney Dreamlight Valley. Mais à l'époque, elle était assez novatrice et Disney était même frileux.

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Cependant, en voyant le succès du premier jeu Kingdom Hearts, un concept de jeu cross-over a été évoqué : un jeu de combat semblant né d'une fusion entre Super Smash Bros. et Toy Story.

Un premier jeu cross-over qui a finalement été abandonné

Le projet, baptisé à l'époque « Disney's Action Figure Face Off » reprenait l'idée de voir des personnages issus d'univers différents s'affronter dans une arène. Mais elle ajoutait l'inspiration Toy Story en faisant de ces combattants des figurines de jouets. Plusieurs univers avaient d'ailleurs été évoqués comme ceux de Tarzan, de La Planète au Trésor ou encore du Roi Lion.

Si un prototype a bien été développé en interne, il n'a jamais dépassé ce stade et le projet a été abandonné. Mais il a ouvert la voie au développement de titres cross-over chez Disney comme Disney Infinity. Même si les fidèles de la première heure doivent se demander à quoi aurait bien pu ressembler un tel projet.