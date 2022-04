Kingdom Hearts 4 : Un crossover avec Star Wars ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis l' annonce officielle de Square Enix concernant le développement de Kingdom Hearts 4, de nombreuses rumeurs circulent sur la Toile. L'une d'entre elles laisse penser que. Ce serait une première.En effet, lors de la célébration des 20 ans de la licence Kingdom Hearts, Square Enix a partagé un court trailer du prochain titre. Dans celui-ci, nous pouvons voir quelques plans montrant un espace empli de végétations diverses et un petit cours d'eau.Or, en regardant de plus près, beaucoup de joueurs et joueuses, fans ou non de la licence, ont découvert un autre élément : un objet métallique se cache dans le décor. Cet objet ressemble fortement à un pied d'AT-ST, selon plusieurs sources. Cela pourrait signifier que Kingdom Hearts 4 proposera un monde Star Wars, dont l'environnement serait similaire à celui d'Endor, présent dans le film « Le Retour du Jedi ». Mais rien n'est totalement sûr.En effet, nous vous invitons à la prudence. Rien n'a été officialisé du côté de Square Enix, et il ne s'agit, à l'heure actuelle, que de rumeurs et hypothèses. Pour savoir si oui ou non l'univers Star Wars sera intégré à Kingdom Hearts 4, il vaut mieux attendre une communication officielle de la part du studio de développement en charge du titre.Pour le moment, la date de sortie den'a pas été dévoilée. Nous ne savons pas encore quelles sont les plateformes de jeu visées. Il y a tout de même de fortes chances que Kingdom Hearts 4 débarque sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.