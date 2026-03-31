Kingdom Hearts prépare activement son 25e anniversaire, mais où en est le 4e opus ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 31 mars 2026 à 14h08
Le 28 mars 2026, la saga Kingdom Hearts soufflait sa 24e bougie. À cette occasion, Testuya Nomura a partagé un message sur les réseaux sociaux avec un détail qui inquiète celles et ceux qui attendent désespérément Kingdom Hearts 4.
Kingdom Hearts prépare activement son 25e anniversaire, mais où en est le 4e opus ?
En novembre 2002, une aventure inattendue mêlant les univers de Disney et de Final Fantasy faisait officiellement ses débuts sur PlayStation 2. Plus de 20 ans plus tard, elle continue de captiver les foules avec ses combats nerveux, ses compagnons issus de vos films d'animation préférés et son histoire complexe s'étendant sur plusieurs siècles. 

Au Japon, le premier opus de la saga a été lancé le 28 mars 2002. Il y a quelques jours, Kingdom Hearts a donc célébré son 24e anniversaire. À un an d'un cap symbolique, un message a été mis en ligne sur X/Twitter pour remercier la communauté, mais aussi pour faire monter l'impatience générale d'un cran, notamment vis-à-vis de Kingdom Hearts 4.

Un message plein d'espoir, mais qui cache une mauvaise nouvelle ?

kingdom-hearts-sora
Le message en question montre un dessin de Xehanort, l'un des personnages les plus importants du lore de Kingdom Hearts. Ce dernier est représenté de dos, sous un parapluie.


Si l'image peut sembler très mélancolique, le message qui accompagne ce dessin réalisé par Tetsuya Nomura est plus joyeux, bien que court. 
Nous travaillons d'arrache-pied pour le 25e anniversaire. Merci pour votre soutien.
Bien entendu, les célébrations du 25e anniversaire de la franchise peuvent donner lieu à de belles annonces liées aux précédents jeux. Cependant, faudra-t-il attendre 2027 pour enfin pouvoir jouer à Kingdom Hearts IV ? Même si cela risque d'énerver plus d'un joueur, il est fort probable que ce soit bel et bien le cas. 

Kingdom Hearts IV particulièrement discret depuis son annonce et cela agace les joueurs

kingdom-hearts-4-sora
Rappelons que Kingdom Hearts IV a été présenté pour la première fois en 2022. Depuis, les nouvelles du projet ont été dévoilées au compte-gouttes, avec très peu d'images. Mais ce manque de communication, couplé au message partagé le 28 mars, inquiète la communauté. 

À lire également

Kingdom Hearts 4 se dévoile en images mais l'une d'elles cache une surprise inattendue

Kingdom Hearts 4 se dévoile en images mais l'une d'elles cache une surprise inattendue

Sur X/Twitter, l'utilisateur ImanIman77502 partage son mécontentement en déclarant : « Me dire que vous travaillez dur pour le 25e anniversaire signifie que nous n'aurons rien avant le 25e anniversaire. Ce qui ferait 5 ANS après l'annonce initiale.» Beaucoup d'internautes semblent partager cet avis. Mais l'espoir de voir le titre lors du Summer Games Fest ou lors de la D23 2026 reste permis...
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Kingdom Hearts 4 disponible en 2027 ? Cet indice affole la communauté
Kingdom Hearts 4 10 juin 2026

Kingdom Hearts 4 disponible en 2027 ? Cet indice affole la communauté

S'il a fait une apparition lors du Nintendo Direct, Kingdom Hearts 4 n'a toujours pas de date de sortie. Mais un utilisateur de Reddit a repéré une information importante dans une description en ligne.
Kingdom Hearts 4 confirme son arrivée sur Nintendo Switch 2 avec un nouveau trailer
Kingdom Hearts 4 09 juin 2026

Kingdom Hearts 4 confirme son arrivée sur Nintendo Switch 2 avec un nouveau trailer

À la surprise générale, Kingdom Hearts 4 a fait une brève apparition lors du Nintendo Direct du 9 juin 2026. Pour l'occasion, Sora a montré ses talents en combat et a annoncé une bonne nouvelle pour les joueurs sur Switch 2.
Kingdom Hearts 4 : Une fenêtre de sortie enfin envisagée pour le titre ?
Kingdom Hearts 4 11 mai 2026

Kingdom Hearts 4 : Une fenêtre de sortie enfin envisagée pour le titre ?

L'attente est désespérément longue pour celles et ceux qui guettent l'arrivée de Kingdom Hearts 4. Mais le nouvel opus de la saga mêlant les univers de Disney et de Final Fantasy aurait une date d'après une récente rumeur.

commentaire (0)