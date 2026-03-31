Kingdom Hearts prépare activement son 25e anniversaire, mais où en est le 4e opus ?

Le 28 mars 2026, la saga Kingdom Hearts soufflait sa 24e bougie. À cette occasion, Testuya Nomura a partagé un message sur les réseaux sociaux avec un détail qui inquiète celles et ceux qui attendent désespérément Kingdom Hearts 4.

Un message plein d'espoir, mais qui cache une mauvaise nouvelle ?

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Kingdom Hearts IV particulièrement discret depuis son annonce et cela agace les joueurs

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En novembre 2002,faisait officiellement ses débuts sur PlayStation 2. Plus de 20 ans plus tard, elle continue de captiver les foules avec ses combats nerveux, ses compagnons issus de vos films d'animation préférés et son histoire complexe s'étendant sur plusieurs siècles.Au Japon, le premier opus de la saga a été lancé le 28 mars 2002. Il y a quelques jours,À un an d'un cap symbolique, un message a été mis en ligne sur X/Twitter pour remercier la communauté, mais aussi pour faire monter l'impatience générale d'un cran, notamment vis-à-vis deLe message en question montre un dessin de Xehanort, l'un des personnages les plus importants du lore de Kingdom Hearts. Ce dernier est représenté de dos, sous un parapluie.Si l'image peut sembler très mélancolique, le message qui accompagne ce dessin réalisé par Tetsuya Nomura est plus joyeux, bien que court.Bien entendu, les célébrations du 25e anniversaire de la franchise peuvent donner lieu à de belles annonces liées aux précédents jeux. Cependant,Même si cela risque d'énerver plus d'un joueur, il est fort probable que ce soit bel et bien le cas.Rappelons queDepuis, les nouvelles du projet ont été dévoilées au compte-gouttes, avec très peu d'images. Mais ce manque de communication, couplé au message partagé le 28 mars, inquiète la communauté.Sur X/Twitter, l'utilisateur ImanIman77502 partage son mécontentement en déclarant : «Ce qui ferait 5 ANS après l'annonce initiale.» Beaucoup d'internautes semblent partager cet avis. Mais l'espoir de voir le titre lors du Summer Games Fest ou lors de la D23 2026 reste permis...