Kingdom Hearts 4 : Tetsuya Nomura donne des nouvelles rassurantes du projet

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 09 septembre 2025 à 15h16
Le manque d'informations de Kingdom Hearts 4 inquiète la communauté. Mais Tetsuya Nomura a tenu à rassurer les joueurs dans le cadre d'un récent livestream.
Kingdom Hearts 4 : Tetsuya Nomura donne des nouvelles rassurantes du projet
Pour beaucoup de fidèles de la première heure, Kingdom Hearts 4 prend des allures de chimère. Proposant des environnements modernes en contraste complet avec le dernier opus de la trilogie, la nouvelle aventure de Sora semblait au point mort. Trois ans après sa présentation officielle, très peu d'informations ont été partagées par Square Enix. 

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De nombreux joueurs ont d'ailleurs pensé que le quatrième jeu de la saga réunissant les univers de Disney et de Final Fantasy avait été mis en pause ou abandonné. Mais le projet est toujours d'actualité, malgré son silence. D'ailleurs, Tetsuya Nomura l'a mentionné pendant un événement dédié à un autre jeu Square Enix. 

Le développement de Kingdom Hearts 4 est toujours en cours et respecte son calendrier interne

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Le développeur a récemment participé à un livestream célébrant les deux ans du jeu mobile Final Fantasy VII Ever Crisis. Pendant cette retransmission en direct, une session de questions-réponses a été organisée. Certains spectateurs ont profité de l'occasion pour demander des nouvelles de Kingdom Hearts 4. Même si l'événement portait sur un autre jeu, le développeur a tenu à répondre à ces interrogations. 

Même s'il n'a pas donné beaucoup de détails, il a précisé que le développement de Kingdom Hearts 4 « avançait régulièrement, conformément au calendrier ». Il a profité de cette déclaration pour ajouter que la situation était identique pour le troisième volet de Final Fantasy VII. Les nouvelles aventures de Sora ne sont donc pas touchées par un quelconque retard de développement.

Quelle pourrait être la fenêtre de sortie de ce quatrième opus ?

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Pour les passionnés de la saga Kingdom Hearts, ces nouvelles sont donc rassurantes mais peuvent avoir un petit goût de déjà-vu. En effet, Kingdom Hearts III avait lui aussi connu un développement à rallonge. Annoncé pour la première fois en 2013, le titre est finalement arrivé sur consoles en 2019. Si le scénario se répète, cela pourrait signifier que Kingdom Hearts 4 ne serait pas disponible avant 2027 ou 2028

Mais à l'heure actuelle, aucune information concernant une éventuelle fenêtre de sortie n'a été communiquée. Les joueurs ignorent également sur quels supports arrivera le titre. Toutefois, Tetsuya Nomura invite les fidèles de la franchise à « rester à l'écoute pour de nouvelles informations. »
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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Alors que les admirateurs de la saga attendent avec impatience la date de sortie de Kingdom Hearts 4, un curieux projet abandonné fait actuellement parler de lui et sans les aventures de Sora, il n'aurait jamais été évoqué.

commentaire (1)

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M4lau (invité) Le 09/09/2025 à 20:49

Il ne sortira jamais je pense