Kingdom Hearts 4 : Tetsuya Nomura donne des nouvelles rassurantes du projet

Le manque d'informations de Kingdom Hearts 4 inquiète la communauté. Mais Tetsuya Nomura a tenu à rassurer les joueurs dans le cadre d'un récent livestream.

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Le développement de Kingdom Hearts 4 est toujours en cours et respecte son calendrier interne

n'a pas donné beaucoup de détails, il a précisé que le développement de Kingdom Hearts 4 « avançait régulièrement, conformément au calendrier ». Il a profité de cette déclaration pour ajouter que la situation était identique pour le troisième volet de Final Fantasy VII. Les nouvelles aventures de Sora ne sont donc pas touchées par un quelconque retard de développement.





Quelle pourrait être la fenêtre de sortie de ce quatrième opus ?



Pour les passionnés de la saga Kingdom Hearts, ces nouvelles sont donc rassurantes mais peuvent avoir un petit goût de déjà-vu. En effet, Kingdom Hearts III avait lui aussi connu un développement à rallonge. Annoncé pour la première fois en 2013, le titre est finalement arrivé sur consoles en 2019. Si le scénario se répète, cela pourrait signifier que Kingdom Hearts 4 ne serait pas disponible avant 2027 ou 2028.



Mais à l'heure actuelle, aucune information concernant une éventuelle fenêtre de sortie n'a été communiquée. Les joueurs ignorent également sur quels supports arrivera le titre. Toutefois, Tetsuya Nomura invite les fidèles de la franchise à « rester à l'écoute pour de nouvelles informations. »

Pour les passionnés de la saga Kingdom Hearts, ces nouvelles sont donc rassurantes mais peuvent avoir un petit goût de déjà-vu. En effet,Annoncé pour la première fois en 2013, le titre est finalement arrivé sur consoles en 2019. Si le scénario se répète, cela pourrait signifier queMais à l'heure actuelle, aucune information concernant une éventuelle fenêtre de sortie n'a été communiquée. Les joueurs ignorent également sur quels supports arrivera le titre. Toutefois, Tetsuya Nomura invite les fidèles de la franchise à « rester à l'écoute pour de nouvelles informations. »