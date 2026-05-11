Kingdom Hearts 4 : Une fenêtre de sortie enfin envisagée pour le titre ?

L'attente est désespérément longue pour celles et ceux qui guettent l'arrivée de Kingdom Hearts 4. Mais le nouvel opus de la saga mêlant les univers de Disney et de Final Fantasy aurait une date d'après une récente rumeur.

Si elle a séduit des millions de joueurs depuis sa création, la saga Kingdom Hearts est aussi connue pour les sorties parfois très espacées des jeux principaux. Cette règle concerne également Kingdom Hearts 4, le prochain titre de la franchise. Pourtant, peu d'informations ont été révélées, faisant craindre le pire à la communauté.

Cependant, le développement des nouvelles aventures de Sora n'a pas été mis de côté. Même si Square Enix communique peu au sujet de ce quatrième opus, il préparerait bien son arrivée dans les prochains mois. Une rumeur suggère même une fenêtre de sortie pour le jeu et une autre pour la diffusion de la deuxième bande-annonce.

Un nouveau trailer prévu avant le début de l'automne 2026 ?

D'après les rumeurs relayées sur Reset Era, le deuxième trailer de présentation de Kingdom Hearts 4 pourrait être diffusé avant la fin de l'été 2026. En interne, Square Enix hésiterait encore entre deux événements majeurs pour montrer les nouvelles images du titre : la D23 en août et le Tokyo Game Show mi-septembre. Mais il est précisé qu'une présentation lors des Game Awards serait une option si la vidéo n'est pas prête à temps.

Si cela venait à se confirmer, les curieux risquent d'être nombreux devant leur écran pour revoir le maître de la Keyblade en action. Mais la date que tous veulent connaître est celle du lancement de Kingdom Hearts 4. Toujours dans la même publication, l'auteur indique qu'à l'origine, le titre devait sortir dans le courant de l'année 2026. Toutefois, la nouvelle fenêtre envisagée coïnciderait avec un moment fort de la franchise.

Kingdom Hearts 4 lancé pour célébrer les 25 ans de la franchise ?

La rumeur affirme que Square Enix viserait une sortie de Kingdom Hearts 4 au troisième trimestre 2027, c'est-à-dire entre juillet et septembre. Or, 2027 sera une année importante pour Sora et ses compagnons car le tout premier jeu de la saga est sorti le 28 mars 2002 sur PlayStation 2. La franchise célébrera donc son 25e anniversaire l'an prochain et l'arrivée du 4e jeu serait un événement marquant et un beau cadeau pour les joueurs.

À lire également Kingdom Hearts prépare activement son 25e anniversaire, mais où en est le 4e opus ?

Bien entendu, il ne s'agit que de spéculations et cet auteur n'est pas connu comme une source fiable en matière de leaks, d'autant qu'il a récemment été banni du forum. Les joueurs ne doivent donc pas considérer cette information comme officielle tant que Square Enix ne l'a pas confirmée.

Toutefois, le message partagé par Tetsuya Nomura en mars dernier pourrait être un indice sérieux confirmant cette théorie. Pour savoir si elle est vraie, rendez-vous en août prochain à la D23 !