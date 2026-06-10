Kingdom Hearts 4 disponible en 2027 ? Cet indice affole la communauté

S'il a fait une apparition lors du Nintendo Direct, Kingdom Hearts 4 n'a toujours pas de date de sortie. Mais un utilisateur de Reddit a repéré une information importante dans une description en ligne.

Une nouvelle fois, Square Enix joue avec la patience des joueurs de Kingdom Hearts. Sora a fait une brève apparition lors du Nintendo Direct du 9 juin pour annoncer que Kingdom Hearts 4 serait disponible à son lancement sur Switch 2. Mais aucune date de sortie n'a été dévoilée alors que le jeu a été présenté pour la première fois en 2022.

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Pour préparer au mieux cette arrivée, les anciens jeux de la franchise seront disponibles dès cet automne sur la dernière-née de Nintendo. Cependant, un œil curieux a noté un détail très intéressant en voulant précommander l'un d'entre eux.

Un énorme indice révélé par erreur par deux sites australiens ?

Deux enseignes australiennes, EB Games et JB Hi-Fi, ont mis en ligne des fiches produits pour Kingdom Hearts Collection I-III, l'une des compilations bientôt disponibles. Les fiches en question décrivent quelques-unes des caractéristiques du jeu comme la présence des univers de Disney et de Square Enix ou encore le système de combat dynamique. Mais le dernier paragraphe donne une indication sur la fenêtre de sortie de Kingdom Hearts 4.

Une publication X mise en ligne par @TropicalMaku (aujourd'hui supprimée) montrait une capture d'écran avec le paragraphe en question. Ce dernier indiquait qu'avec cette compilation, les joueurs pouvaient découvrir le titre et se préparer au mieux « avant la sortie de Kingdom Hearts 4 en 2027 ». Si les deux fiches ont été effacées, un utilisateur de Reddit a pu mettre en ligne la capture en question.

Sortie prévue l'année prochaine pour Kingdom Hearts 4 ou fausse annonce ?

La suppression des deux annonces suggère que cette fuite est vraie mais qu'elle ne devait pas encore être annoncée. Sur Reddit, certains internautes ont donc déclaré être impatients de voir enfin arriver le jeu en confirmant que, si c'est bel et bien le cas, 2027 serait une année très chargée pour eux.

Mais d'autres ont déclaré que « les images du Nintendo Direct étaient vraiment de mauvaise qualité, 2027, c'est vraiment exagéré. » ou encore « Je n'y crois pas une seconde, ça paraît trop beau pour être vrai ». Pour le moment, la prudence est donc de mise et il faut espérer une nouvelle annonce de Square Enix d'ici la fin de l'année 2026.