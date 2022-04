Kingdom Hearts 4 : Square Enix officialise son développement et partage un trailer

Kingdom Hearts 4, trailer et gameplay

Afin de célébrer les 20 ans d'existence de la licence Kingdom Hearts, Square Enix a fait une annonce qui a fortement enthousiasmé les joueurs et les joueuses, en ce week-end du 9 et 10 avril : un quatrième opus est actuellement en cours de développement.En effet,et les développeurs de chez Square Enix travaillent sur le titre. Pour l'occasion, le studio de développement a partagé. Dans celui-ci, nous pouvons lire la mention « The Lost Master Arc », soit le nom de ce. Nous y retrouvons Sora, dans la, qui semble fortement inspirée de Tokyo.Par la suite, nous avons le droit à une séquence de gameplay, présentant un combat entre Sora et un démon de grande taille. Grâce à ce passage, nous comprenons que les affrontements dans Kingdom Hearts 4 seront quelque peu différents de ceux des précédents opus et devraient offrir. À la fin, nous retrouvons les fameux compères de Sora, Donald et Dingo, qui semblent rechercher quelque chose, alors qu'ils sont plongés dans le noir.Pour le moment, la date de sortie de Kingdom Hearts 4 n'a pas été dévoilée. Nous ne savons pas encore quelles sont les plateformes de jeu visées. Il y a tout de même de fortes chances que Kingdom Hearts 4 débarque sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.