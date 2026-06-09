Kingdom Hearts 4 confirme son arrivée sur Nintendo Switch 2 avec un nouveau trailer

À la surprise générale, Kingdom Hearts 4 a fait une brève apparition lors du Nintendo Direct du 9 juin 2026. Pour l'occasion, Sora a montré ses talents en combat et a annoncé une bonne nouvelle pour les joueurs sur Switch 2.

Continuant de jouer avec la patience de sa communauté, Kingdom Hearts 4 a déserté le Summer Game Fest. Mais Sora a profité de l'arrivée des 3 premières compilations de la franchise sur les consoles Nintendo pour faire palpiter le cœur des joueurs avec un nouveau trailer combatif.

Les compilations des jeux Kingdom Hearts disponibles cet automne sur Nintendo Switch 2

Déjà disponibles sur d'autres supports, les jeux Kingdom Hearts -HD 1.5+2.5 ReMix, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, Kingdom Hearts III+ Re-Mind et un bundle réunissant les 3 jeux seront lancés simultanément le 8 octobre 2026 sur Nintendo Switch 2. Notons que le premier de ces trois jeux sera également disponible sur la première Nintendo Switch.

Cette première annonce suggère que Square Enix voulait amener la saga sur un nouveau support afin d'étendre sa communauté. Mais cette sortie sert également à patienter et à préparer les joueurs avant l'arrivée de Kingdom Hearts 4. Car dans les dernières secondes de la vidéo, il est précisé que cette version sera disponible en même temps que les autres.

De nouvelles images de Kingdom Hearts 4

L'ensemble des admirateurs de Sora pourra donc débuter cette nouvelle épopée simultanément. Mais pour patienter, un nouveau trailer du quatrième jeu a été diffusé. L'annonce commence avec un membre de l'Organisation XIII, encapuché, racontant qu'il n'y avait pas de manifestation de lumière ou de ténèbres au commencement du monde. Derrière, un imposant Sans-Coeur jaillit au milieu du passage piéton de Shibuya.

Puis Sora apparait avec sa Keyblade, l'utilisant comme une chaîne pour se rapprocher du monstre et sautant sur des voitures pour se déplacer dans les airs. Le trailer se poursuit avec une succession de personnages aux visages familiers, un plan rapide sur Dingo et Donald puis des séquences de combat. Entre parades, invocations et keyblade de feu et d'eau, Sora montre qu'il n'a pas perdu sa fougue et qu'il est prêt à se battre.

La date de sortie de Kingdom Hearts 4 n'a toujours pas été dévoilée. Néanmoins, le jeu sera disponible simultanément sur PC, PlayStation 5, consoles Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch 2.