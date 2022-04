Kingdom Hearts 4 : Plusieurs mondes seront disponibles

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Le dimanche 10 avril, pour célébrer les 20 ans de la licence Kingdom Hearts, Square Enix a fait une belle surprise aux fans des aventures de Sora : un quatrième opus est, actuellement, en cours de développement. Depuis, les joueurs et les joueuses s'interrogent fortement quant au contenu de ce prochain titre Kingdom Hearts. L'une des questions qui revient le plus souvent concerne les mondes de Kingdom Hearts 4.Bien que le premier trailer, diffusé lors de l'événement, ne montre que la ville de Quadratum, nous pouvons nous attendre à. En effet, le créateur de la licence, Tesuya Nomura, a assuré que. Cela confirmant bien qu'il y en aura plusieurs et que nous ne nous contenterons pas d'explorer un seul et unique monde ouvert, Quadratum.Pour le moment, nous ne savons pas encore quelles seront les licences représentées via les différents modes. Une rumeur laisse penser qu'un crossover avec Star Wars pourrait voir le jour, via ce nouvel opus Kingdom Hearts, puisqu'un possible élément lié à l'univers de George Lucas a été aperçu dans le trailer. Nous vous en parlions dans un article dédié Au moment où nous écrivons ces lignes,ne possède pas de date ni de fenêtre de sortie. Nous ne savons pas encore quelles sont les plateformes de jeu visées. Il y a, tout de même, de fortes chances que le soft débarque sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.