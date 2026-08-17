« C'est du 100 % » : Kingdom Hearts 4 sortira en temps et en heure et ne sera pas reporté

Alors que la sortie de Kingdom Hearts 4 vient d'être confirmée pour fin 2027, Tetsuya Nomura et Tai Yasue ont pris la parole pour rassurer la communauté en faisant une promesse audacieuse.

Le retour de la célèbre franchise de Square Enix sur le devant de la scène a logiquement ravi de très nombreux joueurs à travers le monde, qui attendaient une annonce digne de ce nom. Mais la révélation d'une fenêtre de sortie prévue pour la fin de l'année 2027 a rapidement fait naître un sentiment de doute. Après plus de quatre longues années d'un silence radio presque total depuis la toute première annonce de Kingdom Hearts 4, la communauté peine à croire que cette échéance, finalement pas si lointaine, sera réellement respectée. Conscient de cette méfiance parfaitement légitime de la part du public, le studio japonais a décidé de prendre les devants pour éviter que la situation ne s'envenime.

Une promesse ferme de Tetsuya Nomura

À l'occasion d'une récente prise de parole lors de la convention D23, le réalisateur historique de la série, Tetsuya Nomura, a tenu à rassurer les fans de la première heure. Il a directement abordé la question de la date de sortie, qui pourrait simplement être présente dans le but de faire plaisir aux joueurs, et donc sous-entendre un report. Il n'en est rien, Square Enix se veut confiant et compte bien honorer sa promesse en sortant Kingdom Hearts 4 fin 2027.

Je veux remettre les pendules à l'heure : cela n'arrivera pas.

En plus de confirmer cette fenêtre de sortie, il a été précisé que la campagne promotionnelle vient tout juste de débuter. Il espère ainsi que le public sera impatient de découvrir de nouvelles informations très prochainement. Autrement dit, l'éditeur ne compte pas replonger dans le mutisme absolu ces prochains mois, laissant présager l'arrivée régulière de nouvelles séquences de jeu.











Un développement sans le moindre accroc

Tai Yasue, le coréalisateur de cette nouvelle itération, a immédiatement appuyé les propos de son collègue avec une assurance encore plus marquée face à la presse. Il a formellement rejeté toute éventualité d'un quelconque retard de production.

Je peux affirmer avec confiance et promettre que le jeu sortira fin 2027. Au niveau du calendrier de production, le développement se déroule de manière très fluide. Ce n'est pas du 80 ou 90 %, c'est du 100 %. Nous serons là en 2027, c'est une certitude absolue.

Évidemment, il est assez rare qu'un développeur annonce une fenêtre de lancement pour ensuite émettre publiquement des doutes sur sa propre capacité à la respecter. Cependant, formuler une promesse aussi catégorique devant les caméras témoigne d'un niveau de confiance particulièrement élevé en interne.

L'industrie vidéoludique a pourtant prouvé à maintes reprises que les certitudes d'aujourd'hui peuvent facilement devenir les reports de demain. Mais annoncer un report après avoir tenu de tels propos un an auparavant ne serait pas bien reçu, au-delà de l'attente que génère ce Kingdom Hearts 4, prévu sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.