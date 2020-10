Kingdom Come: Delivrance : Une adaptation en live-action en préparation

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis quelque temps, il n'est plus tellement rare de retrouver certaines adaptations de nos jeux vidéo préférés en film ou série, avec dernièrementmais aussi une série Cyberpunk 2077 ou encore un film Beyond Good & Evil . Aujourd'hui, c'est un jeu d'un autre genre que les joueurs vont pouvoir découvrir ou redécouvrir à travers, ce dernier a récemment signé un accord avec Warhorse Studio afin de développer un film basé sur l'univers du. À l'heure actuelle, la production est toujours à la recherche de scénaristes et de réalisateurs, et aucune information ne nous permet de savoir si nous aurons le droit à un film ou à une série.. C'est auprès deque, ex-président de Netflix et actuel président de, a fait quelques confidences.Selon le producteur,, que ce soit sur petit ou grand écran. De plus, en produisant ce projet et celui de Yakuza (initialement prévu pour novembre 2020),explique qu'il recherche surtout « des mondes étonnants, non américains, qui sont pertinents au niveau local, mais avec une popularité régionale et mondiale que les streamers recherchent à mesure qu'elles deviennent de plus en plus populaires et mondiales ».Évidemment, concernant les scénaristes, mais aussi et surtout le casting. Cependant, nous pouvons d'ores et déjà affirmer que ce live-action depromet de grandes scènes mémorables, s'il reste dans la lignée du jeu.