Resident Evil aura droit à de nouveaux films, basés sur les jeux

L'univers horrifique deest peut-être l'un des plus populaires du genre, bien aidé par la saga cinématographique, qui a accompagné la sortie de plusieurs jeux vidéo. Si cette première saga ne se concentrait par sur les protagonistes des jeux, mais plutôt sur Alice Marcus, interprétée par Milla Jovovich, personnage créé par Paul W. S. Anderson, ce nouveau film, qui pourrait avoir plusieurs suites si tout se passe bien,qui seront joués par Kaya Scodelario (Labyrinthe, Pirate des Caraïbes) et Robbie Amell (Code 8).Cette nouvelle saga, cette fois-ci dirigée par, à qui nous devons In the Deep ou encore 47 Meters Down: Uncaged,, pour « créer l'expérience viscérale terrifiante » vécue lorsque nous avons pu y jouer.Une autre partie du casting a déjà été dévoilée, avec Jill Valentine jouée par Hannah John-Kamen, Albert Wesker par Tom Hopper alors que Avan Jogia prêtera ses traits pour le personnage de Leon S. Kennedy.Finalement, avant d'avoir de plus amples informations, rappelons qu'en 2021 les joueurs pourront accueillir, et potentiellement sur PS4 et Xbox One , mais aussi deux nouvelles séries à retrouver sur Netflix. La première suivra les personnages de Jade Wesker et Billie Wesker , alors que la deuxième, nommée Infinite Darkness, sera plutôt basée sur Léon S. Kennedy et Claire Redfield