Kingdom Come: Deliverance et Aztez seront offerts sur l'Epic Games Store dès le 13 février

Deux nouveaux jeux pourront être récupérés gratuitement sur l'Epic Games Store entre les 13 et 20 février.

Kingdom Come: Deliverance gratuit sur l'Epic Games Store

La guerre civile faisant rage, vous assistez impuissant à l’assaut des mercenaires qui surgissent pour détruire votre village et massacrer votre famille. Après avoir échappé de justesse à la violente offensive, vous vous saisissez de votre épée et partez riposter. Vengez la mort de vos parents et apportez votre aide pour repousser les oppresseurs !

Aztez gratuit sur l'Epic Games Store

Aztez est un jeu hybride unique, entre beat them all et stratégie au tour par tour, qui se déroule au sein de l'Empire aztèque. Déployez vos Aztez (guerriers d'élite spécialisés en combat rapproché) dans le métajeu et profitez de combats en temps réel hyper techniques aux lourdes conséquences sur l'empire.

Alors que Carcassonne et Ticket to Ride sont gratuits jusqu'au 13 février à 16h59 , les deux jeux qui prendront leur place ne sont ni plus ni moins queet, le premier ayant été plébiscité, malgré ses quelques bugs, lors de son lancement.est un RPG en monde ouvert se déroulant dans un univers médiéval, développé et édité par Warhorse Studios. Vos parents ont été lâchement assassinés par les envahisseurs, et le sentiment de vengeance a pris le dessus sur vos émotions. Vous allez alors apprendre à manier l'épée à la perfection et prendre part à de nombreux combats, alors que certains de vos choix auront des répercussions sur l'histoire, qui est non-linéaire.Disponible depuis mois de février 2018 sur PC, PS4 et Xbox One,a été apprécié par de nombreux joueurs à travers le monde, vendant plus de deux millions d'exemplaires . Il sera possible de le récupérer gratuitement entre le 13 et le 20 février à cette adresse est quant à lui un jeu de stratégie au tour par tour, mais dans lequel les combats sont abondamment présents, développé et édité par Team Colorblind. Prenant place durant l'Empire aztèque, vous devrez tenter de mettre fin aux conflits qui sont de plus en plus nombreux. Vous devrez choisir avec précaution vos missions, sans quoi votre ennemi n'aura aucun mal à vous vaincre.possède une rejouabilité sans pareille, étant donné que chaque partie est unique, allant des événements aux batailles en passant par les artefacts.Disponible depuis le 1er août 2017 sur PC, PS4 et Xbox One,pourra être récupéré gratuitement entre le 13 et le 20 février à cette adresse