Le studio derrière Kingdom Come: Deliverance préparerait un jeu Le Seigneur des Anneaux en monde ouvert

Après le succès retentissant de Kingdom Come: Deliverance 2, le studio tchèque Warhorse pourrait bien changer d'univers. De récentes rumeurs indiquent que les développeurs travailleraient actuellement sur un RPG d'action à gros budget se déroulant dans le monde du Seigneur des Anneaux.
L'industrie du jeu vidéo bruisse d'une rumeur qui pourrait bien ravir les fans de fantasy. Après avoir brillamment exploré la Bohême médiévale, Warhorse Studios, les créateurs de la franchise Kingdom Come: Deliverance
, se tourneraient vers la Terre du Milieu. Selon plusieurs sources concordantes, le studio tchèque serait aux commandes d'un projet d'envergure inédite pour la licence de J.R.R. Tolkien
.
Un budget colossal pour redorer le blason de la franchise
Le bruit court depuis la fin de l'année dernière, un nouveau jeu Le Seigneur des Anneaux serait en cours de développement,
soutenu par un financement massif avoisinant les 100 millions de dollars en provenance de l'Abu Dhabi Investment Office. Il s'agirait d'un jeu de rôle et d'action à la troisième personne, pensé dans la même veine que le succès mondial Hogwarts Legacy
.
L'enjeu est de taille pour la licence. Les récentes adaptations vidéoludiques, telles que Gollum
et Tales of the Shire
, ont largement déçu les joueurs et la critique. La communauté espère donc un titre capable de restaurer le prestige du Seigneur des Anneaux sur nos consoles et PC
. C'est dans ce contexte que le nom de Warhorse Studios a commencé à circuler avec insistance.
Les confidences d'un vétéran de l'industrie
La rumeur a pris une nouvelle dimension suite aux déclarations de Ryszard Chojnowski, un vétéran de l'industrie ayant officié comme chef de projet sur la saga The Witcher. Lors de son passage dans le podcast Tolkien Polska
, relayé par la suite sur les forums de ResetEra, il a affirmé avoir entendu de sources fiables que Warhorse Studios était bel et bien le développeur derrière ce mystérieux projet
.
J'ai entendu cela il y a quelques mois déjà et je n'y croyais pas, mais les chuchotements se font de plus en plus insistants récemment.
Ces propos viennent corroborer les informations d'Insider Gaming, qui évoquait un projet mené par l'un des studios du groupe Embracer sous le nom de code Revenge Studios. Il convient de rappeler qu'Embracer Group détient non seulement les droits d'adaptation vidéoludique du Seigneur des Anneaux, mais possède également Warhorse Studios
, rendant cette association tout à fait plausible d'un point de vue commercial et structurel.
L'expertise du monde ouvert au service de Tolkien
Si l'information reste au stade de la spéculation, le choix de Warhorse Studios apparaîtrait comme une évidence
. Le développeur s'est imposé comme un maître incontesté du jeu de rôle en monde ouvert, salué pour son exigence et son souci du détail avec un excellent Kingdom Come: Deliverance 2
, qui aura conquis tous les amateurs de RPG. Transposer cette expertise systémique et cette narration profonde dans l'univers fantastique du Seigneur des Anneaux pourrait donner naissance à l'adaptation ultime tant attendue par les fans
.
Bien entendu, ni Embracer ni Warhorse n'ont pour le moment confirmé ces bruits de couloir. Les joueurs devront s'armer de patience avant de découvrir si les créateurs de Kingdom Come: Deliverance troqueront l'exactitude historique pour la magie elfique, mais dans tous les cas, cette rumeur risque de donner un bel espoir aux amoureux de la saga de J. R. R. Tolkien.
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