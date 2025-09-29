Un nouveau jeu Seigneur des Anneaux serait en préparation

Il semblerait qu'un nouveau jeu Seigneur des Anneaux soit en développement depuis un petit moment.
Le Seigneur des Anneaux, et plus généralement l'univers créé par J.R.R. Tolkien, a déjà eu le droit à plusieurs titres, au fil du temps. Toutefois, les fans espèrent toujours qu'il y en aura plus. Un souhait qui pourrait se réaliser car un nouveau jeu Seigneur des Anneaux serait prévu, selon cette récente rumeur
.
Un nouveau jeu Seigneur des Anneaux en approche ?
En effet, il y a très peu de temps, Insider Gaming a indiqué dans un article, partagé sur son compte Twitter/X, qu'un nouveau jeu Seigneur des Anneaux serait en développement
. D'après diverses sources, ce nouveau projet serait financé, tout du moins partiellement, par l'Abu Dhabi Investment Office (ADIO). Selon Insider Gaming, cet accord ne serait pas encore officiel, bien que cela pourrait être très prochainement le cas. En attendant, le nouveau jeu Seigneur des Anneaux profiterait d'un financement en interne.
D'autres informations non officielles complémentaires
En complément, Insider Gaming explique que ses sources ont donné quelques premières informations concernant ce nouveau jeu Seigneur des Anneaux : « Il s'agirait d'un jeu d'action à la troisième personne conçu, d'une certaine manière, pour rivaliser avec Hogwarts Legacy
».
Insider Gaming ajoute qu'Embracer, Revenge et d'autres studios seraient impliqués dans ce projet vidéoludique. Toutefois, Embracer et Revenge, qui ont été contactés par ledit média, n'ont pas désiré commenter à ce sujet. De ce fait, ces informations sont à prendre avec des pincettes, à l'heure actuelle. Nul doute que les parties impliquées dans le développement de ce potentiel jeu Seigneur des Anneaux feront une annonce en temps et en heure, si cette rumeur est vraie.
commentaires (2)
Après l'échec de Gollum, les attentes sont hautes...
Peut-être enfin un bon jeu seigneur des anneaux ? Même si moria était sympa mais bon il faudrait un bon vrai LOTR en mode solo ou quoi Pouah j'en rêve