Le multijoueur arrive enfin sur Kingdom Come Deliverance 2 grâce aux moddeurs

Alors que Warhorse Studios s'est concentré sur une aventure solo magistrale, la communauté a décidé de prendre les choses en main. Un groupe de passionnés travaille activement sur un mod multijoueur pour Kingdom Come: Deliverance 2, promettant du PvP, des jeux de dés et même du Roleplay façon GTA.
C'est un fantasme récurrent chez les amateurs de jeux de rôle en monde ouvert, parcourir des terres médiévales réalistes non pas seul, mais accompagné de frères d'armes. Si Kingdom Come: Deliverance 2 brille par son immersion solo et sa narration soignée
, l'absence de mode multijoueur officiel n'a pas découragé la communauté. Bien au contraire, une équipe de moddeurs s'est lancée le défi titanesque d'apporter une dimension en ligne au titre, avec des ambitions qui dépassent la simple coopération
.
Un projet communautaire qui prend de l'ampleur
Tout a commencé avec un moddeur polonais connu sous le pseudonyme de Michal. Il y a un peu plus d'une semaine, il partageait sur Reddit
une preuve de concept très rudimentaire pour un mod en ligne. À ce stade, il s'agissait à peine d'une ébauche technique, mais la situation a évolué à une vitesse fulgurante
. Michal a récemment dévoilé une version bien plus avancée, fini le modèle 3D statique, place à un personnage non-joueur jouable, capable de porter de vraies armures, de manier des armes, de projeter des ombres dynamiques et de se déplacer avec des animations fluidifiées.
[KCD2] i made a poc online mod still looks like shit but it works.
by u/ddesoo in kingdomcome
Ce qui rend ce projet particulièrement encourageant, c'est la structure qui se met en place autour de lui. Une page GitHub
a été créée, permettant à quiconque de télécharger et de tester cette version alpha. Plus important encore, un canal Discord
dédié a vu le jour, attirant des programmeurs expérimentés venus prêter main-forte à Michal, qui avoue lui-même ne pas avoir d'expérience préalable dans le modding. Cette synergie entre un créateur visionnaire et des techniciens chevronnés laisse présager un développement rapide et structuré
.
Du PvP et du Roleplay en ligne de mire
Les ambitions de l'équipe ne se limitent pas à faire apparaître deux personnages sur le même écran. La feuille de route est audacieuse. Sur le Discord du projet, Michal a confirmé que le PvP est officiellement prévu, tout comme la possibilité de jouer au célèbre mini-jeu de dés contre de vrais adversaires
. L'idée de pouvoir s'asseoir dans une taverne virtuelle pour parier ses groschens contre un ami ajoute une couche d'immersion sociale fascinante.
Mais le point le plus intrigant reste la mention de serveurs RP, inspirés de la scène GTA V. BIGBOSS243, l'un des collaborateurs du projet, a indiqué que des serveurs dédiés au jeu de rôle strict étaient en planification.
Imaginer des batailles rangées façon Chivalry ou des sessions de RP où chacun incarne un citoyen de Bohême est un rêve qui semble désormais à portée de main. Si le projet n'en est qu'à ses balbutiements, la rapidité des progrès techniques et l'enthousiasme de la communauté suggèrent que nous pourrions bientôt arpenter le royaume avec notre propre version de Hans Capon à nos côtés
.Kingdom Come: Deliverance 2 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series
. Si vous ne le possédez pas encore, vous pouvez toujours l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose sur les différentes plateformes :
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