Kingdom Come: Deliverance 2 : Son studio n'a pas hésité à virer un employé pour le remplacer par une IA

L'intelligence artificielle est au centre d'un nouveau scandale impliquant un traducteur de Kingdom Come: Deliverance 2 remercié après avoir travaillé pendant plus de 4 ans sur le titre.

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Les prochaines traductions de Kingdom Come: Deliverance 2 et des autres jeux du studio générées par IA

Une situation qui a choqué les internautes

égulièrement, les médias évoquent la disparition de nombreux métiers au profit de l'intelligence artificielle. Moins chère et plus rapide dans l'exécution de ses tâches,Par le passé, elle a été au centre de plusieurs polémiques liées à son utilisation pour effectuer des doublages, pour créer des éléments graphiques ou pour réaliser des traductions.Aujourd'hui, une traduction générée avec l'aide de l'intelligence artificielle fait parler d'elle pour une très bonne raison : elle a conduit au licenciement d'un traducteur travaillant surL'information a été. Dans une publication datant du 28 mars 2026, ce traducteur raconte son histoire et la situation abusive dont il a été victime.Il explique dans un premier temps avoirSon travail concernait aussi bien le contenu du jeu principal que ceux des DLC, se concentrant notamment sur « les dialogues, les journaux de quêtes, les noms d'objets et diverses autres choses ».Si ce dernier avait conscience que l'intelligence artificielle était de plus en plus utilisée dans ce domaine, Max Hejtmánek pensait que ses années d'ancienneté et la qualité de son travail le protégeaient de cette situation. Cependant,. D'après les propos partagés sur Reddit, son poste aurait été supprimé et remplacé par une IA afin de « rendre l'entreprise plus efficace » et de « préserver les finances » de la compagnie.L'histoire de Max Hejtmánek est devenue virale et de nombreux internautes ont partagé leur mécontentement dans les commentaires du post Reddit. Beaucoup d'utilisateurs de la plateforme se disent dégoûtés de la situation, sachant que le premier opus a pu être financé grâce à une campagne Kickstarter., écrivant notamment que « C'est fou de voir qu'aujourd'hui, même après avoir créé des jeux à succès, les personnes qui en sont à l'origine peuvent encore être licenciées ».Le traducteur a conclu son message en adressant ces quelques mots à son ancien employeur : « À l'ensemble de la direction de Warhorse : je ne violerai bien sûr aucun NDA, et je ne cherche ni à récupérer mon poste, ni à engager des poursuites. Mais vous pouvez être sûrs que je ne me tairai pas sur ce que j'ai vécu ». Que pensez-vous de cette situation et de la place grandissante de l'intelligence artificielle dans l'industrie vidéoludique ? Partagez votre avis sur ce sujet dans les commentaires.