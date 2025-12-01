Des visuels payants générés par IA dans Fortnite scandalisent les joueurs

Le lancement du Chapitre 7 de Fortnite est entaché par une controverse artistique majeure. Des joueurs ont repéré des incohérences graphiques flagrantes, suggérant l'utilisation d'intelligence artificielle pour créer des contenus payants. Une découverte qui passe mal, surtout après les récentes déclarations de Tim Sweeney sur le sujet.
Le lancement du Chapitre 7 de Fortnite
devait être une célébration, marquée par l'arrivée de contenus inspirés de Kill Bill et la fin de la mini-saison Simpson. Pourtant, la fête est gâchée par une découverte qui enflamme les réseaux sociaux. Les joueurs, toujours à l'affût du moindre détail, ont repéré ce qui semble être une preuve irréfutable de l'utilisation d'intelligence artificielle générative dans la création des assets du jeu
.
Le flagrant délit du yéti à neuf orteils
La pièce à conviction principale est une affiche anodine décorant l'univers du jeu
. On y voit un yéti se relaxant dans un hamac, les pieds pendant dans le vide. C'est ici que le bât blesse : la créature possède quatre orteils sur un pied et cinq sur l'autre
. C'est une erreur classique des générateurs d'images par IA, qui peinent encore souvent à reproduire correctement les mains et les pieds. Pour la communauté, c'est la preuve que les artistes humains ont été, au moins partiellement, remplacés ou assistés par des algorithmes peu scrupuleux sur l'anatomie
.
D'autres éléments visuels sont également pointés du doigt. Certains tableaux présentent cet aspect « baveux » typique de l'IA, tandis qu'un spray de Marty McFly (Retour vers le futur) adopte un style anime générique rappelant les imitations du studio Ghibli qui pullulent sur internet. Le fait que ce spray fasse partie du Passe de combat, et soit donc un contenu payant, ajoute de l'huile sur le feu.
Une polémique qui vise directement la direction
Cette découverte survient dans un contexte particulier. Tim Sweeney, le PDG d'Epic Games, a récemment critiqué la plateforme Steam pour ses exigences de transparence concernant l'usage de l'IA dans les jeux
. Il défend l'idée que l'IA est une étape inévitable de la production vidéoludique. Une position qui se retourne aujourd'hui contre lui.
Sur les forums et Reddit
, la grogne monte. Un utilisateur résume le sentiment général :
Si je me souviens bien, le spray Marty McFly fait partie du Passe de combat, donc vous payez pour ça. Entre ça et la prochaine saison qui, selon la rumeur, serait sur le thème d'Harry Potter, j'en ai fini avec ce jeu.
L'ironie de la situation n'échappe à personne. Si l'intelligence artificielle est censée faciliter le travail difficile, pourquoi ne pas l'appliquer aux postes de direction ? C'est la question sarcastique posée par un autre joueur :
La vraie question que je suis surpris que personne n'ait posée à Sweeney : si l'IA peut faire une grande partie du travail difficile, pourquoi ne le remplaçons-nous pas simplement par une IA ?
Alors que l'industrie du jeu vidéo cherche encore son équilibre face à ces nouvelles technologies, Fortnite semble avoir franchi une ligne rouge aux yeux de sa communauté
, transformant une erreur artistique en véritable débat éthique.
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