Des visuels payants générés par IA dans Fortnite scandalisent les joueurs



le 01 décembre 2025 à 15h04 Publié par Corentin Rimbert le 01 décembre 2025 à 15h04

Le lancement du Chapitre 7 de Fortnite est entaché par une controverse artistique majeure. Des joueurs ont repéré des incohérences graphiques flagrantes, suggérant l'utilisation d'intelligence artificielle pour créer des contenus payants. Une découverte qui passe mal, surtout après les récentes déclarations de Tim Sweeney sur le sujet.