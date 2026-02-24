Kingdom Come: Deliverance 2 : Son directeur se concentre maintenant sur le film

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 février 2026 à 14h53
Le directeur de la franchise Kingdom Come: Deliverance s'intéresse dorénavant à l'adaptation cinématographique.
Kingdom Come: Deliverance 2 : Son directeur se concentre maintenant sur le film
De nos jours, les licences vidéoludiques étendent de plus en plus leur univers en s'intéressant à d'autres formats, comme les films, les séries TV ou encore les comics/bande dessinées. La franchise Kingdom Come: Deliverance ne fait pas exception à la règle. D'ailleurs, son directeur a décidé de laisser de côté le développement des jeux pour se concentrer sur le film Kingdom Come: Deliverance.

Le directeur de Kingdom Come: Deliverance 2 se penche sur le film

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En effet, via une interview accordée aux journalistes du site CzechCrunch, le directeur de Warhorse Studios, Martin Fryvaldsky, a déclaré que Daniel Vávra, qui a été le directeur des deux opus de ladite licence, a détourné son attention des jeux et se concentre désormais sur le film Kingdom Come: Deliverance
Dan [Daniel Vávra] a un nouveau rôle. Il s'agit de la création du film Kingdom Come. Cela fait déjà quelque temps que nous éloignons la marque Kingdom Come des jeux vidéo. Jusqu'à présent, nous nous sommes lancés dans la bande dessinée, les concerts et le tourisme, mais c'est le film qui nous attire le plus. C'est pourquoi Dan et moi travaillons à le porter à l'écran ou au grand écran. On a également un brouillon pour le scénario.
Martin Fryvaldsky a précisé que Daniel Vávra ne quitte pas, pour autant, Warhorse Studios : « Je suis sûr que les gens vont se demander s'il s'agit d'une rupture avec Warhorse. Non, au contraire, c'est Dan lui-même qui souhaitait passer à autre chose [...] Porter Kingdom Come à l'écran [...] dans les prochaines années est un autre objectif important que nous souhaitons atteindre, et c'est le nouveau rôle de Dan ».

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Un projet d'adaptation encore loin

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Lors de cette même interview, Martin Fryvaldsky a apporté de plus amples informations concernant ce projet d'adaptation cinématographique pour la licence Kingdom Come: Deliverance. Et autant dire qu'il va falloir patienter un certain temps pour la découvrir :
Pendant longtemps, nous avons été entourés de personnes qui souhaitaient adapter KCD [Kingdom Come: Deliverance] au cinéma, mais ensuite le COVID est arrivé et tout s'est arrêté. Aujourd'hui, après la sortie du deuxième jeu, nous avons repris cette idée avec beaucoup d'enthousiasme. Nous sentons l'intérêt du monde du cinéma, les négociations sont déjà en cours. Nous ne voulons pas simplement vendre les droits, nous voulons que le film corresponde à ce que nous imaginons.

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