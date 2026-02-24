Kingdom Come: Deliverance 2 : Son directeur se concentre maintenant sur le film

Kingdom Come: Deliverance 2 reçoit des éloges de l'acteur principal de Red Dead Redemption 2
Roger Clark, qui est l'acteur principal de Red Dead Redemption 2, a récemment partagé son avis plus que positif concernant Kingdom Come: Deliverance 2.
Dan [Daniel Vávra] a un nouveau rôle. Il s'agit de la création du film Kingdom Come. Cela fait déjà quelque temps que nous éloignons la marque Kingdom Come des jeux vidéo. Jusqu'à présent, nous nous sommes lancés dans la bande dessinée, les concerts et le tourisme, mais c'est le film qui nous attire le plus. C'est pourquoi Dan et moi travaillons à le porter à l'écran ou au grand écran. On a également un brouillon pour le scénario.Martin Fryvaldsky a précisé que Daniel Vávra ne quitte pas, pour autant, Warhorse Studios : « Je suis sûr que les gens vont se demander s'il s'agit d'une rupture avec Warhorse. Non, au contraire, c'est Dan lui-même qui souhaitait passer à autre chose [...] Porter Kingdom Come à l'écran [...] dans les prochaines années est un autre objectif important que nous souhaitons atteindre, et c'est le nouveau rôle de Dan ».
Pendant longtemps, nous avons été entourés de personnes qui souhaitaient adapter KCD [Kingdom Come: Deliverance] au cinéma, mais ensuite le COVID est arrivé et tout s'est arrêté. Aujourd'hui, après la sortie du deuxième jeu, nous avons repris cette idée avec beaucoup d'enthousiasme. Nous sentons l'intérêt du monde du cinéma, les négociations sont déjà en cours. Nous ne voulons pas simplement vendre les droits, nous voulons que le film corresponde à ce que nous imaginons.
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