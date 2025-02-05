Kingdom Come: Deliverance 2 : Comment jouer et gagner aux dés ?

Parmi les nombreuses activités de Kingdom Come: Deliverance 2, nous retrouvons les dés. Un jeu addictif et difficile, dont nous vous expliquons les règles, avec quelques astuces bienvenues.
Kingdom Come: Deliverance 2
n'est pas juste un jeu de combat à l'épée et de balade à cheval. Il existe une pléthore d'activités, notamment des spécialités du Moyen Âge comme le fameux jeu de dés
. Pas forcément simple à prendre en main, nous vous expliquons toutes les subtilités de cette activité distrayante entre deux quêtes, un bon moyen pour se reposer ou gagner de l'argent.
Comment jouer aux dés dans Kingdom Come: Deliverance 2 ?
En acceptant une partie de dés dans Kingdom Come: Deliverance 2, vous lancerez toujours les dés en premier
. Au total, six sont lancés en même temps, et il faudra avoir au moins un dé qui marque des points pour ne pas passer son tour. En général, le 1 et le 5 marquent des points, mais il existe d'autres combinaisons pour ne pas rester à 0 :
Lorsque des dés marquent des points, ces derniers sont retirés des six qui sont à lancer
- 1 → 100 points
- 5 → 50 points
- Triple → entre 200 et 1000 points (voir l'image ci-dessous)
- Suite → entre 500 et 1500
. Vous avez alors deux choix : conserver le score et terminer le tour, ou les relancer, au risque de tout perdre si vous ne marquez pas de point. En soi, des règles qui se rapprochent du Yahtzee.
Comment gagner une partie de dés dans Kingdom Come: Deliverance 2 ?
Comme vous l'avez vu, les règles du jeu de dés paraissent simples, mais sont en réalité plus compliquées. Bien que tout soit décidé par le hasard, vous pouvez néanmoins maximiser vos chances de gagner une partie.Il faut faire preuve de prudence en conservant les points marqués si le score est élevé
. Vous avez marqué 300 points ? Ne les gâchez pas. Terminez le tour et voyez ce que fait votre adversaire. Analysez également son score. S'il a perdu ses points lors de la manche précédente, vous pouvez vous permettre d'être un peu plus joueur, pour essayer de prendre une large avance.
Même s'il est impossible de tricher, certains ont des dés truqués, et si vous en possédez, vous pourrez connaître les avantages et piéger l'adversaire
. Vous ne pourrez en revanche pas l'accuser de tricherie. Pour vous entraîner, misez de faibles sommes au début. Notez également que vous ne pouvez miser sur le jeu de dés pour gagner facilement de l'argent dans Kingdom Come: Deliverance 2.
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