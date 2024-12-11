Kingdom Come: Deliverance 2 : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Kingdom Come Deliverance 2.
Annoncé au cours du mois d'avril 2024, Kingdom Come: Deliverance 2
débarque au début de l'année 2025 sur plusieurs plateformes de jeu. Le titre de Warhorse Studios, qui est la suite de Kingdom Come: Deliverance, est plutôt attendu par la communauté. D'ailleurs, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Kingdom Come: Deliverance 2
.
Configurations PC Kingdom Come: Deliverance 2
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Kingdom Come: Deliverance 2
, sachez que les développeurs précisent que les joueurs et les joueuses doivent posséder 100 Go d'espace libre sur leur disque pour l'installer et y jouer.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Kingdom Come: Deliverance 2
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Config minimale (1080p - Low)
- Système d'exploitation → Windows 10 64-bit
- Mémoire vive → 16 Go de mémoire vive
- Processeur → Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600
- Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 580
- Espace disque → 100 Go d'espace disque disponible
- Note → 1080p et 30 FPS - « Low »
Config recommandée (1080p - Medium)
- Système d'exploitation → Windows 10 64-bit
- Mémoire vive → 24 Go de mémoire vive
- Processeur → Intel Core i5-13600K ou AMD Ryzen 5 7600X
- Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 3060 ou AMD Radeon RX 6600 XT
- Espace disque → 100 Go d'espace disque disponible
- Note → 1080p et 60 FPS - « Medium »
Config recommandée (1440p - Medium)
- Système d'exploitation → Windows 10 64-bit
- Mémoire vive → 24 Go de mémoire vive
- Processeur → Intel Core i5-13600K ou AMD Ryzen 5 7600X
- Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti ou AMD Radeon RX 6700 XT
- Espace disque → 100 Go d'espace disque disponible
- Note → 1440p et 60 FPS - « Medium »
Config recommandée (1080p - High)
- Système d'exploitation → Windows 10 64-bit
- Mémoire vive → 32 Go de mémoire vive
- Processeur → Intel Core i5-12600K ou AMD Ryzen 7 5800X
- Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 2060 Super ou AMD Radeon RX 5700
- Espace disque → 100 Go d'espace disque disponible
- Note → 1080p et 30 FPS - « High »
Config recommandée (1440p - High)
- Système d'exploitation → Windows 10 64-bit
- Mémoire vive → 32 Go de mémoire vive
- Processeur → Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 7 7800X3D
- Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 4070 ou AMD Radeon RX 7800 XT
- Espace disque → 100 Go d'espace disque disponible
- Note → 1440p et 60 FPS - « High »
Config « Ultra »
- Système d'exploitation → Windows 10 64-bit
- Mémoire vive → 32 Go de mémoire vive
- Processeur → Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 7 7800X3D
- Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 4080 ou AMD Radeon RX 7900 XT
- Espace disque → 100 Go d'espace disque disponible
- Note → 1440p et 60 FPS / 2160p et 30 FPS - « Ultra »
En guise de conclusion, rappelons que Kingdom Come: Deliverance 2
arrive le 4 février 2025 sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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