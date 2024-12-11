Kingdom Come: Deliverance 2 : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Kingdom Come Deliverance 2.

Configurations PC Kingdom Come: Deliverance 2

Config minimale (1080p - Low)

Système d'exploitation → Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Mémoire vive → 16 Go de mémoire vive

16 Go de mémoire vive Processeur → Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600 Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 580

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 580 Espace disque → 100 Go d'espace disque disponible

100 Go d'espace disque disponible Note → 1080p et 30 FPS - « Low »

Config recommandée (1080p - Medium)

Système d'exploitation → Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Mémoire vive → 24 Go de mémoire vive

24 Go de mémoire vive Processeur → Intel Core i5-13600K ou AMD Ryzen 5 7600X

Intel Core i5-13600K ou AMD Ryzen 5 7600X Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 3060 ou AMD Radeon RX 6600 XT

NVIDIA GeForce RTX 3060 ou AMD Radeon RX 6600 XT Espace disque → 100 Go d'espace disque disponible

100 Go d'espace disque disponible Note → 1080p et 60 FPS - « Medium »

Config recommandée (1440p - Medium)

Système d'exploitation → Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Mémoire vive → 24 Go de mémoire vive

24 Go de mémoire vive Processeur → Intel Core i5-13600K ou AMD Ryzen 5 7600X

Intel Core i5-13600K ou AMD Ryzen 5 7600X Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti ou AMD Radeon RX 6700 XT

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti ou AMD Radeon RX 6700 XT Espace disque → 100 Go d'espace disque disponible

100 Go d'espace disque disponible Note → 1440p et 60 FPS - « Medium »

Config recommandée (1080p - High)

Système d'exploitation → Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Mémoire vive → 32 Go de mémoire vive

32 Go de mémoire vive Processeur → Intel Core i5-12600K ou AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i5-12600K ou AMD Ryzen 7 5800X Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 2060 Super ou AMD Radeon RX 5700

NVIDIA GeForce RTX 2060 Super ou AMD Radeon RX 5700 Espace disque → 100 Go d'espace disque disponible

100 Go d'espace disque disponible Note → 1080p et 30 FPS - « High »

Config recommandée (1440p - High)

Système d'exploitation → Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Mémoire vive → 32 Go de mémoire vive

32 Go de mémoire vive Processeur → Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 7 7800X3D

Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 7 7800X3D Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 4070 ou AMD Radeon RX 7800 XT

NVIDIA GeForce RTX 4070 ou AMD Radeon RX 7800 XT Espace disque → 100 Go d'espace disque disponible

100 Go d'espace disque disponible Note → 1440p et 60 FPS - « High »

Config « Ultra »

Système d'exploitation → Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Mémoire vive → 32 Go de mémoire vive

32 Go de mémoire vive Processeur → Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 7 7800X3D

Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 7 7800X3D Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 4080 ou AMD Radeon RX 7900 XT

NVIDIA GeForce RTX 4080 ou AMD Radeon RX 7900 XT Espace disque → 100 Go d'espace disque disponible

100 Go d'espace disque disponible Note → 1440p et 60 FPS / 2160p et 30 FPS - « Ultra »

Annoncé au cours du mois d'avril 2024,débarque au début de l'année 2025 sur plusieurs plateformes de jeu. Le titre de Warhorse Studios, qui est la suite de Kingdom Come: Deliverance, est plutôt attendu par la communauté. D'ailleurs, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez que les développeurs précisent que les joueurs et les joueuses doivent posséder 100 Go d'espace libre sur leur disque pour l'installer et y jouer.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.En guise de conclusion, rappelons quearrive le 4 février 2025 sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.