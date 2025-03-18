Kingdom Come: Deliverance 2 : Des joueurs accèdent au mode tant attendu avant son lancement

Les développeurs de Kingdom Come: Deliverance 2 avaient annoncé l'arrivée d'un mode très attendu sans donner de date précise. Mais des petits malins ont déjà pu en profiter.
Dans la feuille de route dédiée, Warhorse Studios a déjà annoncé toutes les nouveautés à venir dans Kingdom Come: Deliverance 2
. Parmi les points les plus attendus figurent 3 extensions majeures qui sortiront à chaque saison 2025 à compter de l'été prochain. Mais ce printemps, les joueurs ne sont pas oubliés avec l'arrivée du barbier ou encore des courses de chevaux.
Toutefois, l'une des fonctionnalités les plus attendues reste le mode Hardcore
. Partiellement révélé sur X/Twitter
, il proposera une expérience plus proche de la réalité avec l'absence de boussole, l'orientation à l'aide des étoiles et possiblement l'impossibilité d'accéder aux voyages rapides.
Le mode Hardcore de Kingdom Come: Deliverance 2 « déjà jouable », mais à vos risques et périls
En théorie, le mode Hardcore de Kingdom Come: Deliverance 2 n'est pas encore accessible à l'heure où ces lignes sont écrites. Pourtant, vous pouvez déjà le tester si vous possédez la version PC
du titre. L'option n'est pas accessible aux joueurs sur consoles pour le moment, car ils ne peuvent pas entrer de commande de console. Mais pour les joueurs PC intéressés, l'utilisateur aall137906 a d'ailleurs partagé sur Reddit la manipulation à réaliser.
[KCD2] Hardcore mode is already in the game, and you can access it
byu/aall137906 inkingdomcome
D'après ses recherches, il suffirait simplement de taper la commande « wh_sys_GameModeSelecting = 1 ». Ensuite, les joueurs doivent sélectionner l'option « Nouvelle partie » pour débuter leur aventure en mode Hardcore. Toutefois, cette manipulation implique de jouer à une version non-aboutie du mode
. L'expérience de jeu peut donc être altérée et même interrompue à cause de bugs, de glitchs ou de problèmes liés aux performances. Nous vous recommandons donc de patienter jusqu'au déploiement officiel du mode Hardcore
de Kingdom Come: Deliverance 2. Étant prévu pour le printemps, il y a de grandes chances de le voir arriver dans quelques semaines ou en juin au plus tard. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
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