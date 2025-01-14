Kingdom Come: Deliverance 2 possède un script monumental

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 14 janvier 2025 à 16h26
Warhorse Studios a, récemment, dévoilé des chiffres concernant le nombre de mots dans le script de Kingdom Come: Deliverance 2, et c'est colossal.
Kingdom Come: Deliverance 2 possède un script monumental
Devant débarquer au début du mois de février 2025, Kingdom Come: Deliverance 2 ne cesse de faire parler de lui, ces derniers temps. Récemment, Warhorse Studios a partagé une statistique concernant le script de Kingdom Come: Deliverance 2, qui risque de vous faire tourner la tête.

Plus de 2 millions de mots pour le script de Kingdom Come: Deliverance 2

En effet, grâce à une publication sur le compte Twitter/X de Warhorse Studios, qui corrige une information donnée au préalable par le YouTubeur ESO_Danny, nous apprenons que le script de Kingdom Come: Deliverance 2 contient pas moins de 2,2 millions de mots, au total. Ce qui est colossal, vous en conviendrez certainement. 

Le YouTubeur ESO_Danny s'est, d'ailleurs, prêté à une petite comparaison, afin de mesurer l'ampleur de ce deuxième opus : le premier jeu Kingdom Come: Deliverance disposait de 800 000 mots. Ainsi, le script de Kingdom Come: Deliverance 2 est deux fois plus important que le premier opus de la franchise. Un fait qui témoigne de l'ambition de Warhorse Studios pour cette suite.
Rappelons, en outre, que Tom McKay, qui incarne Henry, a passé plus de 500 heures, réparties sur 127 sessions, à enregistrer les lignes de dialogue de son personnage. Un chiffre qui est d'autant plus compréhensible, étant donné la longueur du script de Kingdom Come: Deliverance 2

Miniature vidéo

Kingdom Come: Deliverance 2 doit débarquer le 4 février 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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