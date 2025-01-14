Kingdom Come: Deliverance 2 possède un script monumental

Warhorse Studios a, récemment, dévoilé des chiffres concernant le nombre de mots dans le script de Kingdom Come: Deliverance 2, et c'est colossal.

Plus de 2 millions de mots pour le script de Kingdom Come: Deliverance 2

PC Édition Standard → 20,39 € au lieu de 60 €, soit 66 % de réduction. Édition Gold → 27,89 € au lieu de 80 €, soit 65 % de réduction.

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Devant débarquer au début du mois de février 2025,ne cesse de faire parler de lui, ces derniers temps. Récemment,, qui risque de vous faire tourner la tête.En effet, grâce à une publication sur le compte Twitter/X de Warhorse Studios, qui corrige une information donnée au préalable par le YouTubeur ESO_Danny, nous apprenons que. Ce qui est colossal, vous en conviendrez certainement.Le YouTubeur ESO_Danny s'est, d'ailleurs, prêté à une petite comparaison, afin de mesurer l'ampleur de ce deuxième opus : le premier jeu Kingdom Come: Deliverance disposait de 800 000 mots. Ainsi,. Un fait qui témoigne de l'ambition de Warhorse Studios pour cette suite.Rappelons, en outre, que Tom McKay, qui incarne Henry, a passé plus de 500 heures, réparties sur 127 sessions, à enregistrer les lignes de dialogue de son personnage. Un chiffre qui est d'autant plus compréhensible, étant donné la longueur du script dedoit débarquer le 4 février 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût :