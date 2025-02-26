Nous vous expliquons comment passer le temps sur Kingdom Come: Deliverance 2, le RPG médiéval de Warhorse Studios.
Comme c'est le cas dans un bon nombre d'autres jeux, Kingdom Come: Deliverance 2
propose un cycle jour-nuit, et donc un système d'écoulement de temps. Dans certains cas, il se peut que vous ayez besoin d'attendre un moment précis de la journée ou de la nuit pour telle ou telle activité. Fort heureusement, il est possible de passer/avancer le temps
sur le RPG médiéval de Warhorse Studios. Mais, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire. Si tel est votre cas, sachez que nous vous expliquons, ci-dessous, comment passer le temps sur Kingdom Come: Deliverance 2
.
Comment passer le temps sur Kingdom Come: Deliverance 2 ?
Sur Kingdom Come: Deliverance 2, il existe plusieurs façons de passer le temps
. Certaines d'entre elles sont faciles et simples d'accès, tandis que l'une des manières exige d'être à un endroit bien précis, et pourrait donc vous demander de vous déplacer.
Le moyen le plus simple de passer le temps sur Kingdom Come: Deliverance 2
consiste à accéder à la fonctionnalité « Attendre », qui fait apparaître une roue du temps, permettant de faire avancer les heures. Sur PC, les joueurs et les joueuses n'ont qu'à appuyer sur la touche « T » de leur clavier pour la voir, tandis que celles et ceux étant sur PS5 y accèdent grâce au Pad de la manette. Sur Xbox, c'est la touche avec les deux petits carrés superposés, au centre et à gauche. Attention, cependant, sachez que cela aura un impact sur votre fatigue et votre faim.
Autrement, sur Kingdom Come: Deliverance 2
, vous avez la possibilité de dormir pour faire passer le temps
. Bien évidemment, pour cela, vous devez interagir avec un lit
. Dormir est un bon moyen de faire avancer le temps
, car cette action restaure votre santé et vous permet de sauvegarder, au détriment de la faim qui augmente.
Dernièrement, remarquons que, sur Kindgom Come: Deliverance 2
, effectuer des voyages rapides fait passer le temps
. À chaque fois, en utilisant cette fonctionnalité, vous percevrez une roue sur votre écran, qui vous indiquera le temps écoulé. Cependant, soulignons le fait que profiter du voyage rapide ne vous permet pas de contrôler le temps qui passe, contrairement à la première solution.
Vous savez, à présent, comment passer le temps sur Kingdom Come: Deliverance 2
. Ce qui pourrait vous être utile, et ce, à maintes reprises. Rappelons, en guise de conclusion, que le RPG médiéval de Warhorse Studios est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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