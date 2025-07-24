Killing Floor 3 : Une première roadmap révélée, les joueurs ne vont pas s'ennuyer

Tripwire Interactive a apporté, il y a peu de temps, des informations concernant les contenus à venir sur Killing Floor 3, en dévoilant une première roadmap.

Une feuille de route Année 1 partagée pour Killing Floor 3

De nouveaux contenus prévus pour Killing Floor 3 en 2026

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PC Édition Standard → 12,69 € au lieu de 40 €, soit 68 % de réduction. Édition Deluxe → 14,99 € au lieu de 60 €, soit 75 % de réduction. Édition Elite Nightfall → 14,99 € au lieu de 80 €, soit 81 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà,débarque le 24 juillet 2025 (soit aujourd'hui, à l'heure où nous écrivons ces lignes) sur diverses plateformes de jeu. Pour préparer les joueurs et les joueuses au lancement du soft,C'est via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise que. Celle-ci permet, ainsi, de se faire une idée des contenus qui arriveront après le lancement du titre. Et autant dire qu'il y aura de quoi faire.Ainsi,, qui apportera de nouvelles armes, de nouveaux mods, des améliorations de qualité de vie et de performance. Par la suite,. Cette première saison marquera également l'arrivée de nouvelles armes, de nouveaux mods, de nouvelles affectations pour la campagne et des récompenses.Pour le moment, l'équipe en charge den'a pas partagé la date de sortie de la mise à jour « Rearmement » ni celle de la saison 1. Toutefois,. La troisième saison ajoutera, notamment, une nouvelle carte, nommée « Research Base », de nouvelles armes et mods ainsi que de nouveaux ennemis et éléments liés à la campagne. Sans oublier, un nouvel ennemi à affronter. La saison suivante de, c'est-à-dire la quatrième, intégrera quant à elle un nouveau perk, soit « Gunslinger », une nouvelle carte, un nouveau boss et de nouvelles armes ainsi que mods.Là encore, aucune date n'a été précisée. Nul doute que Tripwire Interactive les communiquera au moment voulu. Dans tous les cas, et comme vous l'aurez compris,accueillera régulièrement de nouveaux contenus, afin de diversifier son expérience.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez l'obtenir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :