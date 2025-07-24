Killing Floor 3 : Une première roadmap révélée, les joueurs ne vont pas s'ennuyer

Tripwire Interactive a apporté, il y a peu de temps, des informations concernant les contenus à venir sur Killing Floor 3, en dévoilant une première roadmap.
Comme vous le savez probablement déjà, Killing Floor 3
débarque le 24 juillet 2025 (soit aujourd'hui, à l'heure où nous écrivons ces lignes) sur diverses plateformes de jeu. Pour préparer les joueurs et les joueuses au lancement du soft, les développeurs de chez Tripwire Interactive ont déjà dévoilé une première feuille de route pour Killing Floor 3, qui annonce du contenu en pagaille
.
Une feuille de route Année 1 partagée pour Killing Floor 3
C'est via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise que Tripwire Interactive a partagé la première feuille de route de Killing Floor 3
. Celle-ci permet, ainsi, de se faire une idée des contenus qui arriveront après le lancement du titre. Et autant dire qu'il y aura de quoi faire.
Ainsi, Tripwire Interactive a prévu une mise à jour dite « Rearmement »
, qui apportera de nouvelles armes, de nouveaux mods, des améliorations de qualité de vie et de performance. Par la suite, Killing Floor 3 accueillera sa saison 1, qui permettra de découvrir un nouveau Spécialiste, baptisé DJ Scully, mais aussi une toute nouvelle carte, soit Prison
. Cette première saison marquera également l'arrivée de nouvelles armes, de nouveaux mods, de nouvelles affectations pour la campagne et des récompenses.
Pour le moment, l'équipe en charge de Killing Floor 3
n'a pas partagé la date de sortie de la mise à jour « Rearmement » ni celle de la saison 1. Toutefois, Tripwire Interactive a pris de l'avance et a déjà annoncé ses plans pour le suivi de Killing Floor 3 en 2026
.
De nouveaux contenus prévus pour Killing Floor 3 en 2026
En 2026, Killing Floor 3 se dotera de sa saison 3 et de sa saison 4
. La troisième saison ajoutera, notamment, une nouvelle carte, nommée « Research Base », de nouvelles armes et mods ainsi que de nouveaux ennemis et éléments liés à la campagne. Sans oublier, un nouvel ennemi à affronter. La saison suivante de Killing Floor 3
, c'est-à-dire la quatrième, intégrera quant à elle un nouveau perk, soit « Gunslinger », une nouvelle carte, un nouveau boss et de nouvelles armes ainsi que mods.
Là encore, aucune date n'a été précisée. Nul doute que Tripwire Interactive les communiquera au moment voulu. Dans tous les cas, et comme vous l'aurez compris, Killing Floor 3
accueillera régulièrement de nouveaux contenus, afin de diversifier son expérience.
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