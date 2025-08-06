Test Killing Floor 3 : Un bon shooter comme on les aime, mais loin d'être parfait

Entre carnage sanglant et combats nerveux, Killing Floor 3 est enfin là, mais tient-il toutes ses promesses ? Analyse sans concession d'un FPS coopératif attendu au tournant.

Un gameplay solide mais inégal

Des builds efficaces mais limités







Une difficulté mal dosée





Des environnements variés mais sans âme

Une optimisation bancale

Faut-il craquer pour Killing Floor 3 ?

Après plusieurs années d'attente et un petit retard,. Avec la promesse d'un gameplay intense, des builds personnalisables et un univers horrifique riche en hémoglobine, le titre semble séduire au premier abord. Mais derrière ce bain de sang alléchant, certaines lacunes viennent ternir le tableau.Commençons évidemment par ce qui est l'élément le plus important d'un horde shooter., ces monstres cauchemardesques au design particulièrement réussi. Les sensations de tir sont globalement bonnes, et le retour du système, offrant un spectacle sanglant de démembrements en slow-motion, apporte un vrai plaisir immédiat.Chaque partie verra ces Zeds tomber sous vos balles avec des animations originales, et si vous jouez au corps-à-corps avec les katanas, par exemple, vous pourrez tenter de vous amuser à viser les membres ou la tête pour des découpages parfaits. Avec des armes à feu, vous aurez le choix de tirer dans le tas pour ne pas vous prendre la tête (ou tirer parti d'une de vos compétences selon votre build) ou tenter d'aller chercher les headshots, bien que cela devienne très vite compliqué avec l'accumulation de ces morts-vivants qui vous attaqueront.L'une des forces du jeu est la possibilité de, en combinant si vous le souhaitez différents dégâts élémentaires. Malheureusement, ce système de spécialistes, bien que sympathique, se montre trop rigide à long terme. Le manque de liberté dans la répartition des compétences limite considérablement l'intérêt et pousse les joueurs vers une certaine redondance.Tripwire Interactive a bien essayé de casser cette redondance avec les capacités à débloquer et améliorer, pour parfaire le build, tout en donnant la possibilité de personnaliser ses armes,, surtout pour les indécis qui ne sauraient pas quelle « classe » jouer. Néanmoins, la possibilité de personnaliser son arme est un vrai plus, bien que cela ne soit pas toujours possible de la jouer dès le début de la partie, si vous n'avez pas assez d'argent. Il faudra attendre la deuxième voire la troisième vague, ce qui gâche un peu le plaisir.Si les premiers niveaux offrent un bon équilibre, le titre bascule rapidement vers une difficulté extrême sur ses modes avancés. Un challenge apprécié par certains vétérans mais qui risque de frustrer les joueurs moins aguerris, d'autant plus que les pics de difficulté sont parfois brutaux, voire décourageants en solo.Malgré ces défauts,. À plusieurs, les parties prennent une autre dimension et les stratégies de survie face aux vagues successives de Zeds gagnent en intensité. Le jeu se montre généreux dans son aspect collaboratif, à condition d'avoir une équipe bien coordonnée. Si vous ne jouez qu'avec des amis, alors vous pourrez faire preuve de stratégie et vous sentir plus puissant, venant à bout des Zeds et du boss facilement. En revanche, si vous utilisez le matchmaking, attendez-vous parfois à tomber avec des joueurs moins performant, ou teamplay...Les huit cartes proposées par Tripwire présentent des décors variés et soignés : des égouts sordides aux toits de gratte-ciels, le potentiel stratégique des lieux est réel. On apprécie particulièrement la présence de pièges environnementaux et de tourelles à activer pour dynamiser les affrontements. Néanmoins,, ce qui rend l'expérience rapidement monotone.Les graphismes sont très jolis et nous ressentons cette ambiance oppressante que la licence a su nous transmettre par le passé. Autre petit reproche, peu d'éléments de l'environnement sont destructibles, si ce n'est les portes, des bombonnes de gaz et les caméras de sécurités, qui servent justement à crafter de l'équipement pour ses armes. Nous aurions aimé davantage de liberté dans ce domaine.En soi,. Les crashs répétitifs gâchent l'expérience, obligeant souvent à recommencer des parties entières. À cela s'ajoutent des baisses fréquentes de framerate, des bugs visuels omniprésents et un manque flagrant d'optimisation générale, ce qui nuit fortement au plaisir de jeu.Surtout dans un jeu qui se veut nerveux lorsque les zombies arrivent massivement vers vous. Une chute de FPS au mauvais moment et votre run peut tout simplement être gâchée. Mais une fois ce souci réglé,Au final, Killing Floor 3 est un jeu qui procure un plaisir immédiat indéniable grâce à ses affrontements dynamiques et à son ambiance gore assumée. Malheureusement, il souffre d'un contenu encore limité, d'un manque de liberté dans les builds, et surtout d'une instabilité technique frustrante. Et ce sont d'ailleurs les joueurs qui n'ont pas spécialement passé du temps sur les deux premiers épisodes qui s'amuseront le plus, en attendant que les développeurs apportent quelques changements pour combler tout le monde.