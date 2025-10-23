Killing Floor 3 : La mise à jour gratuite Rearmament bouleverse le jeu avec de nouvelles armes et mécaniques

Tripwire Interactive déploie la première mise à jour majeure de Killing Floor 3, intitulée Rearmament. Une mise à jour gratuite qui revoit les bases du gameplay, introduit de nouvelles armes, des mods, et une liberté inédite dans les spécialisations. De nombreux problèmes sont également corrigés.
Le studio américain Tripwire Interactive poursuit le développement de Killing Floor 3
avec le lancement de sa première mise à jour majeure depuis la sortie mondiale du jeu, le 24 juillet 2025. Baptisée Rearmament
, cette mise à jour gratuite est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Elle marque une nouvelle étape dans le suivi du titre avec l'arrivée de nouvelles armes, de mods, d'un système de Zed Bumping et de plus d'une centaine d'améliorations techniques
.
Une liberté totale entre spécialistes et perks
C'était l'une des demandes les plus récurrentes de la communauté : désolidariser les spécialistes et les perks
. Avec Rearmament, cette fonctionnalité devient enfin réalité. Les joueurs peuvent désormais associer n'importe quel spécialiste à la classe de leur choix.
Ainsi, Mr. Foster peut désormais manier les armes d'un Commando
, trancher les Zeds en Ninja, ou jouer les soigneurs en Médecin. Ce changement a nécessité un important travail d'animation et d'équilibrage, mais il ouvre des possibilités inédites en termes de gameplay.
Tripwire confirme que tous les futurs spécialistes et perks seront compatibles avec cette liberté de combinaison
, à commencer par DJ Scully attendu pour la Saison 2 et le perks Gunslinger prévu pour 2026.
Trois nouvelles armes et leurs mods débarquent
La mise à jour introduit également les premières armes post-lancement
, inspirées de modèles réels. Chacune dispose de ses propres mods, utilisables sur d'autres armes de la même catégorie.
M14 EBR (Enhanced Battle Rifle)
Une carabine semi-automatique redoutable, conçue pour les tireurs précis capables de perforer la chair des Zeds avec efficacité.
- Munitions : Match Grade
- Canon : Silencieux rapide
- Boîtier : Récepteur full-auto
MKR-350 Assault Rifle
Un fusil d'assaut polyvalent et éprouvé, capable de s'adapter à de nombreux styles de jeu.
- Munitions : Pointe polymère
- Chargeur : Dual Mag
- Viseur : Green Dot
Streik Dual Defender Shotgun
Deux canons pour une destruction totale, capable de transformer n'importe quel Zed en brume sanglante.
- Canon : Allongé
- Canon : Quadruple
Ces ajouts s'accompagnent d'un vaste rééquilibrage des armes existantes. La majorité d'entre elles profitent d'un buff pour encourager la diversité des builds
, tandis que seules quelques armes surpuissantes subissent un léger nerf.
Autre amélioration notable avec le prix des mods d'armes qui a été réduit, permettant aux joueurs de personnaliser plus facilement leurs loadouts dès les premières vagues.
Zed Bumping : un nouveau niveau de physicalité
La mise à jour introduit une nouveauté surprenante, le Zed Bump Physics
. Les joueurs peuvent désormais faire trébucher ou même éliminer un Zed en lui tombant dessus ou en le percutant pendant un déplacement.
Cette mécanique ajoute une dimension plus physique aux affrontements et encourage les stratégies dynamiques. Les Zeds et les boss ont également été ajustés
pour rendre leurs attaques plus cohérentes et réduire les dégâts instantanés. L'objectif est de rendre les combats plus équilibrés et limiter les morts frustrantes dues à des enchaînements trop rapides.
Les développeurs promettent d'autres correctifs et ajustements dans les mois à venir, notamment avec la saison 2 qui arrivera à la fin de l'année. En attendant, KF3 reste disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous désirez l'acquérir, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose Killing Floor 3
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