Killing Floor 3 : La mise à jour gratuite Rearmament bouleverse le jeu avec de nouvelles armes et mécaniques

Killing Floor 3, sorti le 24 juillet 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series, est un FPS survival horror coopératif signé Tripwire Interactive. Affrontez des hordes de Zeds avec jusqu'à six joueurs, choisissez parmi six spécialistes uniques, utilisez un système gore avancé (M.E.A.T.), personnalisez vos armes et profitez de missions solo ou de contenu à venir après sa sortie.