Killing Floor 3 : Date de sortie, gameplay, plateformes, tout savoir avant son lancement

Retrouvez un résumé de tout ce qu'il faut savoir concernant Killing Floor 3, le jeu d'action FPS de Tripwire Interactive.

Date de sortie de Killing Floor 3

Sur quelle(s) plateforme(s) sort Killing Floor 3 ?

Killing Floor 3, qu'est-ce que c'est ?

Quelle est l'histoire de Killing Floor 3 ?







Des informations sur le gameplay de Killing Floor 3

PC Édition Standard → 12,69 € au lieu de 40 €, soit 68 % de réduction. Édition Deluxe → 14,99 € au lieu de 60 €, soit 75 % de réduction. Édition Elite Nightfall → 14,99 € au lieu de 80 €, soit 81 % de réduction.



Dans le but de vous préparer au mieux au lancement du nouvel opus Killing Floor, qui est développé ainsi qu'édité par Tripwire Interactive, nous vous avons préparé, notamment en ce qui concerne sa date de sortie, son gameplay mais aussi les plateformes visées.Avant de vous partager de plus amples détails au sujet de ce troisième opus de la licence Killing Floor, rappelons que. Comme vous le savez probablement déjà, le titre devait initialement sortir le 25 mars 2025. Toutefois, peu de temps avant cette date, et plus précisément après une bêta qui avait donné lieu à des retours mitigés, les développeurs avaient annoncé un report.La plupart des joueurs et des joueuses pourront parcourir ce nouveau titre de Tripwire Interactive puisque. À l'heure actuelle, l'équipe de développement n'a pas parlé d'une version PS4 et Xbox One. Des portages sur les deux Nintendo Switch n'ont pas été annoncés, non plus.C'est en 2009 que la communauté découvrait pour la toute première fois la franchise Killing Floor. En 2016, nous avons eu le droit à un deuxième opus. Comme vous l'aurez compris, 2025 marquera l'arrivée d'un troisième titre. Comme les précédents volets,dispose d'une forte dimension multijoueur et propose, ainsi, de la coopération en ligne (jusqu'à 6 joueurs). Il est, toutefois, possible de parcourir le jeu en solo.Selon les informations partagées, notamment sur la page Steam du titre,. Sur le soft,, qui est décrit comme « la dernière ligne de défense contre l'armée humaine de Zeds monstrueux de la mégacorporation Horzine ». Ainsi, sur, il est question d'éliminer des Zeds par centaines, afin de survivre.Ce nouvel opus de la série d'action propose aux joueurs et aux joueuses d'. Cela leur permettra notamment de gagner de l'argent mais aussi de déverrouiller de nouvelles compétences. Il faudra, bien évidemment, coopérer pour s'en sortir. Par ailleurs, précisons que les environnements possèderont différents pièges, comme des tourelles ou des ventilateurs, qui peuvent être utilisés contre les Zeds.En ce qui concerne les ennemis,: « Ils sont plus rapides, plus puissants et plus stratégiques que jamais ». Fort heureusement, la communauté pourra compter sur un arsenal d'armes plutôt varié, allant des lance-flammes aux fusils à pompe. Sans oublier, des katanas. Il faudra également faire attention aux modifications et gadgets.Rendez-vous le 24 juillet 2025 pour éliminer des Zeds par centaines sur. Date à laquelle le titre de Tripwire Interactive arrive sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez l'obtenir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :