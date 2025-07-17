Killing Floor 3 : Date de sortie, gameplay, plateformes, tout savoir avant son lancement

Retrouvez un résumé de tout ce qu'il faut savoir concernant Killing Floor 3, le jeu d'action FPS de Tripwire Interactive.
Dans le but de vous préparer au mieux au lancement du nouvel opus Killing Floor, qui est développé ainsi qu'édité par Tripwire Interactive, nous vous avons préparé un récapitulatif de toutes les informations à connaître à propos de Killing Floor 3
, notamment en ce qui concerne sa date de sortie, son gameplay mais aussi les plateformes visées.
Date de sortie de Killing Floor 3
Avant de vous partager de plus amples détails au sujet de ce troisième opus de la licence Killing Floor, rappelons que la sortie de Killing Floor 3 est prévue pour le 24 juillet 2025
. Comme vous le savez probablement déjà, le titre devait initialement sortir le 25 mars 2025. Toutefois, peu de temps avant cette date, et plus précisément après une bêta qui avait donné lieu à des retours mitigés, les développeurs avaient annoncé un report.
Sur quelle(s) plateforme(s) sort Killing Floor 3 ?
La plupart des joueurs et des joueuses pourront parcourir ce nouveau titre de Tripwire Interactive puisque Killing Floor 3 arrive, à la date mentionnée ci-dessus, sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC
. À l'heure actuelle, l'équipe de développement n'a pas parlé d'une version PS4 et Xbox One. Des portages sur les deux Nintendo Switch n'ont pas été annoncés, non plus.
Killing Floor 3, qu'est-ce que c'est ?
C'est en 2009 que la communauté découvrait pour la toute première fois la franchise Killing Floor. En 2016, nous avons eu le droit à un deuxième opus. Comme vous l'aurez compris, 2025 marquera l'arrivée d'un troisième titre. Comme les précédents volets, Killing Floor 3, qui met en scène des créatures horrifiques baptisées « Zeds », est considéré comme un jeu de tir et d'action en vue à la première personne
.Killing Floor 3
dispose d'une forte dimension multijoueur et propose, ainsi, de la coopération en ligne (jusqu'à 6 joueurs). Il est, toutefois, possible de parcourir le jeu en solo.
Quelle est l'histoire de Killing Floor 3 ?
Selon les informations partagées, notamment sur la page Steam du titre, l'histoire de Killing Floor 3 se déroule en 2091
. Sur le soft, les joueurs et les joueuses sont invités à rejoindre Crépuscule
, qui est décrit comme « la dernière ligne de défense contre l'armée humaine de Zeds monstrueux de la mégacorporation Horzine
». Ainsi, sur Killing Floor 3
, il est question d'éliminer des Zeds par centaines, afin de survivre.
Des informations sur le gameplay de Killing Floor 3
Ce nouvel opus de la série d'action propose aux joueurs et aux joueuses d'incarner l'un des spécialistes de Crépuscule et donc de repousser des hordes plus ou moins importantes de Zeds
. Cela leur permettra notamment de gagner de l'argent mais aussi de déverrouiller de nouvelles compétences. Il faudra, bien évidemment, coopérer pour s'en sortir. Par ailleurs, précisons que les environnements possèderont différents pièges, comme des tourelles ou des ventilateurs, qui peuvent être utilisés contre les Zeds.
En ce qui concerne les ennemis, Tripwire Interactive a indiqué que chaque ennemi a été repensé et que leur IA profite d'améliorations
: « Ils sont plus rapides, plus puissants et plus stratégiques que jamais
». Fort heureusement, la communauté pourra compter sur un arsenal d'armes plutôt varié, allant des lance-flammes aux fusils à pompe. Sans oublier, des katanas. Il faudra également faire attention aux modifications et gadgets.
Rendez-vous le 24 juillet 2025 pour éliminer des Zeds par centaines sur Killing Floor 3
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commentaire (1)
Excellent article, mais faire de la promo pour un site comme instant gaming, qui, on le rappelle, choppe les clés de façon illégale, c'est pas ouf