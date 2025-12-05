Killing Floor 3 déploie sa saison 2 : une avalanche de nouveautés débarque avec Opération: Breakout

Tripwire Interactive lance « Opération: Breakout », la deuxième saison de Killing Floor 3. Au programme : une carte inédite dans une prison au Costa Rica, un nouveau Zed furtif, et le grand retour de DJ Scully. Une mise à jour massive disponible dès maintenant sur toutes les plateformes.
Tripwire Interactive a officiellement lancé la deuxième saison de contenu pour son FPS coopératif, Killing Floor 3
hier soir. Intitulée Opération: Breakout, cette mise à jour est désormais disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series
, plongeant les joueurs dans une nouvelle mission à haut risque.
Direction la jungle du Costa Rica
Cette nouvelle saison emmène les agents de Nightfall dans les jungles luxuriantes mais périlleuses du Costa Rica
. Un ennemi inconnu s'est échappé de son confinement, forçant les escouades à intervenir dans un environnement hostile. Cette mise à jour introduit une quantité significative de nouveautés, dont une carte, un spécialiste, un type de Zed et une arme inédite
, en plus d'un tout nouveau Passe de Ravitaillement.
Nouvelle carte : Prison
Au cœur de la jungle se trouve une prison cryogénique abandonnée qui sert de décor à la nouvelle carte de Survie. Les joueurs devront se frayer un chemin depuis les murailles extérieures boisées jusqu'aux profondeurs du complexe, où une panne de courant a réveillé une véritable armée de Zeds. La carte Prison est conçue pour être hautement rejouable, truffée d'éléments interactifs qui rappellent le passé macabre de l'établissement
.
Le retour de DJ Scully
Les vétérans de la licence seront ravis d'apprendre le grand retour d'un personnage emblématique, DJ Scully
. Le DJ hollandais, apprécié pour son humour et ses répliques cinglantes, rejoint les rangs des spécialistes jouables. Son charme décontracté et son expérience (probablement acquise dans les forces spéciales) seront des atouts précieux dans la lutte contre Horzine. Il peut être joué avec n'importe quelle classe.
Nouveau Zed, le Stalker
Horzine a perfectionné ses créations. Le spécimen WYR-05, plus connu sous le nom de Stalker, est un adversaire mortel doté de capacités de camouflage
. Cette nouvelle génération de Zeds a été programmée pour chasser les agents isolés du groupe. La coopération sera donc plus cruciale que jamais. Heureusement, plusieurs outils permettent de le repérer, comme le Leurre à Impulsion, le mod de visée Sonar, ou encore la lumière UV.
Nouvelle arme, le KV Recluse SMG
Pour faire face à ces menaces, les joueurs pourront compter sur le pistolet-mitrailleur KV Recluse
. Initialement conçue pour la classe Médecin, cette arme puissante est utilisable par tous les spécialistes et peut être équipée de nombreux mods, allant des munitions perforantes ou incendiaires à un lance-grenades de soin ou une lumière UV sous le canon.
La mise à jour Opération: Breakout s'accompagne également de dix nouvelles missions narratives qui développent l'intrigue autour du Dr. Emmanuel Moorcroft. Les terminer débloquera des récompenses exclusives. Enfin, un nouveau Passe de Ravitaillement de 100 niveaux, avec des paliers gratuits et payants, a été ajouté, ainsi que des défis quotidiens et des modificateurs hebdomadaires pour pimenter les parties.
Tout cela est dès maintenant disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, gratuitement bien entendu. KF3 reste disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous désirez l'acquérir, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose Killing Floor 3
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