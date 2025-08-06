Killing Floor 3 publie un premier correctif, les détails

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 août 2025 à 18h05
Deux semaines après la sortie, les développeurs de Killing Floor 3 viennent de publier un premier correctif pour résoudre des soucis et améliorer légèrement l'expérience.
Killing Floor 3 publie un premier correctif, les détails
Disponible depuis la fin du mois de juillet, Killing Floor 3 a séduit les joueurs, mais ces derniers en attendent plus pour rester pleinement concentré dans le shooter. Les soucis et un manque de contenu intéressant ont fait drastiquement baisser le nombre d'utilisateurs journaliers, en dépit de ses qualités. Le premier correctif devrait permettre de résoudre une partie de ces soucis, tandis que d'autres choses seront vite ajouter pour tenter d'inverser la tendance.

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Corrections de bugs

  • Problèmes de stabilité
    • Amélioration générale de la stabilité pour les serveurs dédiés et les clients dans divers scénarios.
    • Correction de scénarios empêchant les utilisateurs EGS de charger le jeu en raison d'une erreur EOS.
  • VOIP
    • Correction des problèmes liés au chat vocal en multijoueur, notamment ceux causés par les modifications des paramètres de confidentialité en cours de partie ou par les arrivées tardives.
  • Gameplay et interface
    • Suppression d'un léger délai entre les actions déclenchées par la roue de commandes et les répliques des spécialistes.
    • Correction des problèmes où les joueurs rejoignant une partie en cours apparaissaient avec leur arme personnalisée par défaut, indépendamment de leur sélection d'arme ou du budget opérationnel.
    • Résolution des incohérences entre la valeur de stock des outils et les charges réellement disponibles auprès du marchand.
    • Correction d'un problème empêchant l'application des changements d'outils réalisés dans le lobby « Prêt » aux joueurs rejoignant la partie en cours.
    • Correction de l'affichage manquant de la bannière du « Message du jour » sur le menu de démarrage.
    • Correction de l'icône de bureau pour les utilisateurs EGS.
    • Ajout de retours visuels supplémentaires à la fin de la fabrication de modifications d'armes.
  • Visuels
    • Amélioration des visuels incorrects de certaines ombres apparaissant autour des membres des Zeds et des morceaux de gore.
Liste des éléments actuellement en cours de correction (cette liste est susceptible d'évoluer selon l'avancement des travaux) :
  • Performances générales et stabilité
  • Pics de performances : plusieurs corrections sont prévues dans la mise à jour de la semaine prochaine.
    • Problèmes de matchmaking
  • Une correction pour les situations où le matchmaking tourne à l'infini est actuellement prévue pour la mise à jour de la semaine prochaine.
    • Investigation des raisons pour lesquelles certains joueurs chargent dans un lobby VTOL défectueux.
  • Autres problèmes critiques
    • Entrées des joueurs parfois ignorées sur certaines touches (réattribuées ou non).
    • Consommation incorrecte des munitions de réserve durant les matchs, correction actuellement prévue pour la mise à jour de la semaine prochaine.
    • Correction d'un bug où les joueurs rejoignant une partie en cours pouvaient voir des Zeds sans tête, inactifs mais émettant des sons ; correction prévue pour la mise à jour de la semaine prochaine.
    • Problème causant un mauvais état serveur pour certains joueurs, entraînant des mouvements saccadés et une absence de réponse durant les parties en ligne ; correction prévue pour la mise à jour de la semaine prochaine.
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    • Carte PSN 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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