Si vous vous demandez si Killing Floor 3 est cross-play sur consoles et PC, sachez que nous vous donnons la réponse.
Le nouvel opus de la franchise Killing Floor, à savoir Killing Floor 3
, sort à la fin du mois de juillet 2025 sur diverses plateformes de jeu. Comme les précédents titres, Killing Floor 3
dispose d'une forte dimension multijoueur et propose, ainsi, de la coopération en ligne. D'ailleurs, de nombreux joueurs et joueuses comptent se plonger dans ce nouveau jeu de Tripwire Interactive avec des amis. De ce fait, certains d'entre eux se demandent si Killing Floor 3 est cross-play ou non
. Nous vous partageons la réponse, ci-dessous.
Killing Floor 3 est-il cross-play ?
Rappelons, avant tout, que la fonctionnalité cross-play
permet aux joueurs, venant de différentes plateformes, de profiter ensemble d'un jeu. Celle-ci est souvent disponible dès le lancement d'un titre ou est intégrée, via une mise à jour, peu de temps après la sortie, notamment lorsque la communauté la réclame. Cette fonctionnalité devient, ainsi, de plus en plus présente sur les jeux possédant une forte dimension multijoueur. Pour vous donner des exemples de titres cross-play
, nous pouvons citer Fortnite, Rocket League ou encore les différents opus Call of Duty.
Dans le cas du jeu de Tripwire Interactive, sachez que Killing Floor 3 dispose bien de la fonctionnalité cross-play, et ce, dès son lancement
. Cela signifie que les joueurs et les joueuses évoluant sur PS5 peuvent le parcourir avec des personnes étant sur Xbox Series ou bien PC, et inversement.
Cette information a notamment été partagée par les équipes en charge de Killing Floor 3
dans une FAQ, qui a été relayée via une publication sur le compte Twitter/X du jeu. Les développeurs précisent, en effet, ceci : « Oui, le jeu prend en charge le crossplay, que les joueurs peuvent choisir d'activer ou désactiver. Lorsqu'il est désactivé, les joueurs ne pourront se connecter ou faire des rencontres qu'avec les joueurs de leur plateforme d'origine
».
Pour conclure, rappelons que Killing Floor 3
sort le 24 juillet 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez l'acquérir, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose Killing Floor 3
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