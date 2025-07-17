Si vous vous demandez si Killing Floor 3 est cross-play sur consoles et PC, sachez que nous vous donnons la réponse.

Killing Floor 3 est-il cross-play ?

An update regarding Killing Floor 3



For information about the status of your pre-order, please refer to the Killing Floor 3 FAQ: https://t.co/8yM0UXl3MR pic.twitter.com/tkS8ivPWtx — Killing Floor 3 (@KillingFloor) March 7, 2025

PC Édition Standard → 12,69 € au lieu de 40 €, soit 68 % de réduction. Édition Deluxe → 14,99 € au lieu de 60 €, soit 75 % de réduction. Édition Elite Nightfall → 14,99 € au lieu de 80 €, soit 81 % de réduction.



Le nouvel opus de la franchise Killing Floor, à savoir, sort à la fin du mois de juillet 2025 sur diverses plateformes de jeu. Comme les précédents titres,dispose d'une forte dimension multijoueur et propose, ainsi, de la coopération en ligne. D'ailleurs, de nombreux joueurs et joueuses comptent se plonger dans ce nouveau jeu de Tripwire Interactive avec des amis. De ce fait, certains d'entre eux se demandent. Nous vous partageons la réponse, ci-dessous.Rappelons, avant tout, que la fonctionnalitépermet aux joueurs, venant de différentes plateformes, de profiter ensemble d'un jeu. Celle-ci est souvent disponible dès le lancement d'un titre ou est intégrée, via une mise à jour, peu de temps après la sortie, notamment lorsque la communauté la réclame. Cette fonctionnalité devient, ainsi, de plus en plus présente sur les jeux possédant une forte dimension multijoueur. Pour vous donner des exemples de titres, nous pouvons citer Fortnite, Rocket League ou encore les différents opus Call of Duty.Dans le cas du jeu de Tripwire Interactive, sachez que. Cela signifie que les joueurs et les joueuses évoluant sur PS5 peuvent le parcourir avec des personnes étant sur Xbox Series ou bien PC, et inversement.Cette information a notamment été partagée par les équipes en charge dedans une FAQ, qui a été relayée via une publication sur le compte Twitter/X du jeu. Les développeurs précisent, en effet, ceci : « Oui, le jeu prend en charge le crossplay, que les joueurs peuvent choisir d'activer ou désactiver. Lorsqu'il est désactivé, les joueurs ne pourront se connecter ou faire des rencontres qu'avec les joueurs de leur plateforme d'origine ».Pour conclure, rappelons quesort le 24 juillet 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez l'acquérir, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous proposeà moindre coût, notamment sur PC :