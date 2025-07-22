Killing Floor 3 : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Killing Floor 3 en France, ainsi que des informations sur le prétéléchargement, afin d'être prêt pour le lancement.

Heure de sortie de Killing Floor 3 en France sur PC et consoles

Prétéléchargement de Killing Floor 3

PC Édition Standard → 12,69 € au lieu de 40 €, soit 68 % de réduction. Édition Deluxe → 14,99 € au lieu de 60 €, soit 75 % de réduction. Édition Elite Nightfall → 14,99 € au lieu de 80 €, soit 81 % de réduction.



L'attente est, à présent, bientôt terminée :, qui est développé ainsi qu'édité par Tripwire Interactive, s'apprête à se rendre disponible, à l'heure où nous écrivons ces lignes. Prévu pour la fin du mois de juillet 2025, ce nouvel opus est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, qui sont impatients de rejoindre les membres du Crépuscule pour affronter des hordes de Zeds.Si vous en faites partie, sachez que nous vous indiquons, afin que vous puissiez le lancer dès que possible. En outre, nous vous précisons tout ce qu'il y a à savoir à propos duAvant tout, rappelons quesort le 24 juillet 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. D'ailleurs, tous les joueurs et les joueuses sont logés à la même enseigne en ce qui concernedu nouvel opus de la franchise Killing Floor.Effectivement, selon les informations partagées par les développeurs, notamment via une publication sur le compte Twitter/X de la licence, l'heure de sortie de. À partir de ce moment-là, le nouveau jeu de Tripwire Interactive sera donc jouable pour tous.Bonne nouvelle : les joueurs et les joueuses ont bel et bien l'opportunité de télécharger les fichiers du jeu, avant sa sortie.concerne toutes les plateformes de jeu, c'est-à-dire PS5, Xbox Series et PC.Rendez-vous donc le 24 juillet 2025 pour découvrir, qui arrive, pour rappel, sur PS5, Xbox Series et PC (notamment via la plateforme de Valve, Steam, et via l'Epic Games Store). Vous pouvez l'obtenir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :