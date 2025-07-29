Killing Floor 3 respec : Est-il possible de réinitialiser les compétences ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 juillet 2025 à 12h36
Vous vous demandez comment remettre à 0 les compétences et skills dans Killing Floor 3 ? Voici tout ce que vous devez savoir au sujet du respec.
Killing Floor 3 respec : Est-il possible de réinitialiser les compétences ?
À l'instar de nombreux hordes shooter, Killing Floor 3 possède un système de progression qui rendra vos parties plus intéressantes à mesure que vous avancez dans le FPS. Meilleures armes, compétences passives et gadgets, personnalisation... bref, vous allez pouvoir rendre votre personnage plus puissant et vous amuser à tout détruire sur votre passage. Néanmoins une question revient souvent : est-il possible de réinitialiser ses compétences pour récupérer ses points dans Killing Floor 3 ?

Est-il possible de respec dans Killing Floor 3 ?

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Ne tournons pas autour du pot et allons droit au but. Il n'est, pour le moment, pas possible de respec dans Killing Floor 3. C'est-à-dire qu'une fois que vous dépensez les points de compétences de l'un de vos personnages, ceux-ci ne peuvent pas être réinitialisés et seront donc investis ad vitam aeternam. Il n'est pas impossible que les développeurs, Tripwire Interactive, ajoutent un système de respec plus tard, si la demande est importante.

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Une absence pas dramatique

Toutefois, l'absence de réinitialisation des compétences dans KF3 et donc des points dépensés n'est pas très grave. Si cela peut vous ralentir au début de votre aventure parce que vous vous êtes rendu compte que la compétence que vous avez améliorée n'est pas aussi intéressante que ce que vous aviez espéré, vous pourrez toujours rattraper votre retard avec le temps.

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En effet, une fois le niveau maximum atteint, le niveau 30, vous continuerez à gagner des points de compétences pour votre personnage. Cela signifie donc que vous pourrez potentiellement améliorer toutes les compétences au niveau maximum, pour voir ce qui est vraiment le plus intéressant. Mais il faudra, pour cela, avoir investi pas mal d'heures de jeu dans Killing Floor 3.

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Détail des compétences

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Voici tout ce qui peut être amélioré avec les points de compétences dans Killing Floor 3 :
  • La compétence passive, qui permet de rendre votre personnage plus puissant naturellement.
  • Le projectile, qui devient lui aussi plus puissant lors de son utilisation.
  • Votre gadget, qui peut évoluer.
En combinant parfaitement ces trois aspects, tout en modifiant votre arme, il est possible de faire de votre personnage une machine à tuer, qui viendra sans difficulté à bout des différentes vagues.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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