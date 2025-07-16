De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Killing Floor 3 est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Killing Floor 3 est-il dans le Game Pass ?

PC Édition Standard → 12,69 € au lieu de 40 €, soit 68 % de réduction. Édition Deluxe → 14,99 € au lieu de 60 €, soit 75 % de réduction. Édition Elite Nightfall → 14,99 € au lieu de 80 €, soit 81 % de réduction.



Développé ainsi qu'édité par Tripwire Interactive,est catégorisé comme un jeu d'action FPS et survival horror. En outre, ce nouvel opus de la série Killing Floor dispose d'une forte dimension multijoueur et offre, ainsi, de la coopération en ligne. De nombreux joueurs et joueuses ont, de ce fait, hâte de l'essayer. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent si le titre est présent ou non danset désirent, de ce fait, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.Dans ce qui suit, nous vous partageons toutes les informations à connaître à propos deNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. À l'heure où nous écrivons ces lignes,. Remarquons, à ce sujet, que l'intégration dudit jeu de Tripwire Interactive dans le service de Microsoft ne semble pas prévue, pour le moment.Toutefois, il y a des chances queintègre, dans un futur plus ou moins proche,. Comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux débarquent dans le service de Microsoft, tous les mois. De ce fait, il se pourrait que Tripwire Interactive décide de proposer, à l'avenir. Si tel est le cas, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés et nous mettrons cet article à jour.En attendant, si vous souhaitez à tout prix vous plonger dans, en solo ou bien avec des amis, vous devez absolument acheter le titre, que vous soyez sur PS5, Xbox Series ou PC. Si vous désirez l'acquérir, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous proposeà moindre coût, notamment sur PC :