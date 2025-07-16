Killing Floor 3 est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 juillet 2025 à 17h12
De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Killing Floor 3 est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Killing Floor 3 est-il dans le Game Pass ?
Développé ainsi qu'édité par Tripwire Interactive, Killing Floor 3 est catégorisé comme un jeu d'action FPS et survival horror. En outre, ce nouvel opus de la série Killing Floor dispose d'une forte dimension multijoueur et offre, ainsi, de la coopération en ligne. De nombreux joueurs et joueuses ont, de ce fait, hâte de l'essayer. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent si le titre est présent ou non dans le Game Pass et désirent, de ce fait, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.

Dans ce qui suit, nous vous partageons toutes les informations à connaître à propos de l'arrivée de Killing Floor 3 dans le Game Pass.

Killing Floor 3 est-il dans le Game Pass ?

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la réponse est négative : Killing Floor 3 ne figure pas dans le catalogue du Game Pass. Remarquons, à ce sujet, que l'intégration dudit jeu de Tripwire Interactive dans le service de Microsoft ne semble pas prévue, pour le moment.

Toutefois, il y a des chances que Killing Floor 3 intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass. Comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux débarquent dans le service de Microsoft, tous les mois. De ce fait, il se pourrait que Tripwire Interactive décide de proposer Killing Floor 3 via le Game Pass, à l'avenir. Si tel est le cas, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés et nous mettrons cet article à jour.

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En attendant, si vous souhaitez à tout prix vous plonger dans Killing Floor 3, en solo ou bien avec des amis, vous devez absolument acheter le titre, que vous soyez sur PS5, Xbox Series ou PC. Si vous désirez l'acquérir, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose Killing Floor 3 à moindre coût, notamment sur PC :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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