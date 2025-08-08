Avalanche Studios (Just Cause 5) abandonne Contraband à la demande de Microsoft



le 08 août 2025 à 10h27 Publié par Justine Manchuelle le 08 août 2025 à 10h27

La valse des annulations et des projets stoppés continue dans les studios de Microsoft. Dans un contexte de réorganisation globale, la firme a décidé de mettre en pause une exclusivité imaginée par les créateurs de la saga Just Cause.