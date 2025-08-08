Avalanche Studios (Just Cause 5) abandonne Contraband à la demande de Microsoft

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 08 août 2025 à 10h27
La valse des annulations et des projets stoppés continue dans les studios de Microsoft. Dans un contexte de réorganisation globale, la firme a décidé de mettre en pause une exclusivité imaginée par les créateurs de la saga Just Cause.
Avalanche Studios (Just Cause 5) abandonne Contraband à la demande de Microsoft
Vous souvenez-vous de Contraband ? Présentée pour la première fois en 2021 pendant un Xbox Games Showcase, cette exclusivité de Microsoft était restée assez discrète depuis cette révélation. Cependant, les joueurs étaient impatients d'en apprendre plus sur le projet, confié à Avalanche Studios. Le développeur est notamment connu pour avoir travaillé sur toute la série Just Cause, le jeu Mad Max de 2015 ou encore RAGE 2.

Bien qu'assez silencieux, Contraband était toujours en développement dans les locaux d'Avalanche Studios. Cependant, les événements survenus au début du mois de juillet dans les différents studios travaillant pour Microsoft ont fait craindre le pire à celles et ceux qui attendent le titre. Le 7 août 2025, le couperet est tombé : Xbox a interrompu le développement du jeu.

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Les créateurs de Just Cause 5 contraints de stopper le développement d'un projet prometteur

La nouvelle a été confirmée simultanément par deux journalistes, puis relayée par Geoff Keighley sur son compte officiel X/Twitter. Dans son article, Stephen Totilo de Game File déclare que le projet n'est techniquement pas annulé, mais mis en pause à la demande de Microsoft. Cependant, plusieurs indices laissaient sous-entendre qu'il s'agissait plus d'une annulation que d'une simple suspension temporaire. 


Même si le titre possède toujours sa fiche sur le site d'Avalanche Studios, sa bande-annonce officielle visible sur le compte YouTube d'Xbox a été mise en privé. De plus, en quatre ans, peu d'informations et d'images ont été partagées sur le projet. Finalement, Avalanche Studios a partagé un communiqué confirmant la nouvelle : 
Au cours des dernières années, le groupe Avalanche Studios et Xbox Game Studios Publishing ont collaboré sur Contraband. Le développement actif s'est maintenant arrêté pendant que nous évaluons l'avenir du projet. Nous sommes reconnaissants envers la communauté pour son enthousiasme depuis notre annonce et nous ferons le point sur la suite des événements dès que possible.

En quoi consistait Contraband ?

Sur le site d'Avalanche Studios, Contraband est présenté comme un titre « en coopération situé dans le monde fictif de Bayan des années 1970 ». S'il comptait mettre les joueurs dans la peau de contrebandiers, aucune image de gameplay n'avait encore été dévoilée. Le silence radio et l'absence d'images concrètes avaient inquiété les joueurs et cette suspension ne semble pas surprenante pour certains. 

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À moins d'une annonce de reprise du développement, Contraband rejoint donc la liste des jeux sacrifiés suite à la vague de licenciements de juillet 2025 aux côtés d'autres titres comme Everwild ou Perfect Dark.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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