Just Cause 5 aurait été annulé en secret il y a déjà plusieurs années

Les espoirs de revoir prochainement Rico Rodriguez semer le chaos à grande échelle semblent désormais bien minces. Selon un ancien développeur de Sumo Digital, Just Cause 5 aurait en effet été annulé dès 2023, plongeant dans l'incertitude l'avenir de cette célèbre série d'action explosive.
Sept ans après la sortie de Just Cause 4, qui n'aura pas forcément été le succès espéré, tout le monde attend d'en savoir plus au sujet de Just Cause 5
, officialisé sans grande surprise en 2022 par Square Enix, qui affirmait à l'époque que la licence restait sa priorité. Seulement, les choses auraient assez vite changé.
Une annulation discrète révélée par un ancien développeur
C'est via le CV d'un ex-employé de Sumo Digital
, repéré par MP1st
, que l'annulation du très attendu Just Cause 5 a été révélée. Celui-ci précise avoir travaillé sur le projet entre 2021 et 2023
, avant que le jeu ne soit finalement abandonné.
Bien que Sumo Digital ne soit historiquement pas le studio principal derrière Just Cause, cette responsabilité appartenant à Avalanche Studios, il est possible que Square Enix ait confié temporairement le projet à cette équipe externe. Une décision qui semble finalement avoir été revue, entraînant cette annulation inattendue.
Un avenir incertain pour la franchise
Depuis la sortie de Just Cause 4 fin 2018, les joueurs espéraient voir débarquer une suite exploitant pleinement les nouvelles capacités technologiques des consoles actuelles (PS5 et Xbox Series). Cette nouvelle révélation refroidit malheureusement ces espoirs, même si rien n'indique encore officiellement que la série soit définitivement enterrée.
À l'heure actuelle, Avalanche Studios se concentre sur Contraband
, un autre projet ambitieux en collaboration avec Xbox, lui-même relativement silencieux depuis plusieurs années. Une absence remarquée lors des récents événements Xbox qui pousse les joueurs à s'interroger sur d'éventuels soucis internes au studio.
Une IP toujours vivante malgré tout
Si l'annulation de Just Cause 5 est décevante, tout n'est pas perdu pour la franchise. Square Enix semble toujours considérer Just Cause comme une marque à fort potentiel
: un film tiré de la série est actuellement en développement, avec un scénariste confirmé récemment.
Cependant, l'absence d'un nouvel épisode depuis près de sept ans reste une source de frustration pour les fans attachés au chaos spectaculaire qui a fait la renommée de la série. Bien que Just Cause 5 dans sa forme initialement prévue soit visiblement enterré, cela ne signifie pas nécessairement la fin définitive de la franchise
.
Square Enix pourrait envisager un retour futur sous une forme différente ou avec une autre équipe aux commandes. En attendant, les amateurs de cascades explosives devront prendre leur mal en patience et espérer que la série retrouve un jour le chemin des consoles et PC avec un épisode digne de ses prédécesseurs
.
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