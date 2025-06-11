Just Cause 5 aurait été annulé en secret il y a déjà plusieurs années

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 juin 2025 à 12h40
Les espoirs de revoir prochainement Rico Rodriguez semer le chaos à grande échelle semblent désormais bien minces. Selon un ancien développeur de Sumo Digital, Just Cause 5 aurait en effet été annulé dès 2023, plongeant dans l'incertitude l'avenir de cette célèbre série d'action explosive.
Just Cause 5 aurait été annulé en secret il y a déjà plusieurs années
Sept ans après la sortie de Just Cause 4, qui n'aura pas forcément été le succès espéré, tout le monde attend d'en savoir plus au sujet de Just Cause 5, officialisé sans grande surprise en 2022 par Square Enix, qui affirmait à l'époque que la licence restait sa priorité. Seulement, les choses auraient assez vite changé.

Une annulation discrète révélée par un ancien développeur

C'est via le CV d'un ex-employé de Sumo Digital, repéré par MP1st, que l'annulation du très attendu Just Cause 5 a été révélée. Celui-ci précise avoir travaillé sur le projet entre 2021 et 2023, avant que le jeu ne soit finalement abandonné.

just-cause5-annule
Bien que Sumo Digital ne soit historiquement pas le studio principal derrière Just Cause, cette responsabilité appartenant à Avalanche Studios, il est possible que Square Enix ait confié temporairement le projet à cette équipe externe. Une décision qui semble finalement avoir été revue, entraînant cette annulation inattendue.

Un avenir incertain pour la franchise

Depuis la sortie de Just Cause 4 fin 2018, les joueurs espéraient voir débarquer une suite exploitant pleinement les nouvelles capacités technologiques des consoles actuelles (PS5 et Xbox Series). Cette nouvelle révélation refroidit malheureusement ces espoirs, même si rien n'indique encore officiellement que la série soit définitivement enterrée.

À l'heure actuelle, Avalanche Studios se concentre sur Contraband, un autre projet ambitieux en collaboration avec Xbox, lui-même relativement silencieux depuis plusieurs années. Une absence remarquée lors des récents événements Xbox qui pousse les joueurs à s'interroger sur d'éventuels soucis internes au studio.

Une IP toujours vivante malgré tout

Si l'annulation de Just Cause 5 est décevante, tout n'est pas perdu pour la franchise. Square Enix semble toujours considérer Just Cause comme une marque à fort potentiel : un film tiré de la série est actuellement en développement, avec un scénariste confirmé récemment.

just-cause5-annule2
Cependant, l'absence d'un nouvel épisode depuis près de sept ans reste une source de frustration pour les fans attachés au chaos spectaculaire qui a fait la renommée de la série. Bien que Just Cause 5 dans sa forme initialement prévue soit visiblement enterré, cela ne signifie pas nécessairement la fin définitive de la franchise.

Square Enix pourrait envisager un retour futur sous une forme différente ou avec une autre équipe aux commandes. En attendant, les amateurs de cascades explosives devront prendre leur mal en patience et espérer que la série retrouve un jour le chemin des consoles et PC avec un épisode digne de ses prédécesseurs.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Le studio derrière Just Cause prépare un nouveau jeu en monde ouvert très prometteur
Just Cause 5 24 avril 2026

Le studio derrière Just Cause prépare un nouveau jeu en monde ouvert très prometteur

Avalanche Studios, l'équipe derrière la licence Just Cause, recrute pour un mystérieux projet AAA en monde ouvert.
Faire revenir Just Cause 5 n'est pas envisageable pour le moment d'après Christofer Sundberg
Just Cause 5 03 novembre 2025

Faire revenir Just Cause 5 n'est pas envisageable pour le moment d'après Christofer Sundberg

Malgré la récente annulation de Contraband, Avalanche Studios n'a pas oublié Just Cause 5. Cependant, il semble que l'avenir du titre soit plus que compromis pour le moment au regard des récentes déclarations du directeur du studio.
Avalanche Studios (Just Cause 5) abandonne Contraband à la demande de Microsoft
Just Cause 5 08 août 2025

Avalanche Studios (Just Cause 5) abandonne Contraband à la demande de Microsoft

La valse des annulations et des projets stoppés continue dans les studios de Microsoft. Dans un contexte de réorganisation globale, la firme a décidé de mettre en pause une exclusivité imaginée par les créateurs de la saga Just Cause.

commentaire (0)