Le studio derrière Just Cause prépare un nouveau jeu en monde ouvert très prometteur

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 avril 2026 à 15h12
Avalanche Studios, l'équipe derrière la licence Just Cause, recrute pour un mystérieux projet AAA en monde ouvert.
Le studio derrière Just Cause prépare un nouveau jeu en monde ouvert très prometteur

Les créateurs de mondes ouverts explosifs sont de retour au travail. Avalanche Studios, la structure de développement connue pour avoir donné naissance à des franchises d'action particulièrement mémorables, et notamment Just Cause, qui avait séduit de nombreux joueurs depuis le milieu des années 2000, prépare activement un nouveau titre. Si les récents projets du studio se sont faits discrets, une nouvelle offre d'emploi vient de relancer la machine à rumeurs concernant leur prochaine grande production.

Un recrutement qui relance les spéculations

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Le studio suédois a récemment publié une annonce sur son site officiel, visant à recruter un concepteur technique principal. Ce poste clé est destiné à un projet AAA non annoncé. Le profil recherché devra posséder une solide expérience technique pour soutenir l'équipe de développement et coordonner les différents corps de métier.

La description du poste laisse peu de place au doute quant à la nature du jeu. Il est explicitement mentionné que le candidat devra travailler sur la création de scripts pour des événements, des expériences et des systèmes au sein de mondes ouverts.

En tant que concepteur technique principal, vous jouerez un rôle vital dans le développement d'un projet AAA non annoncé. Vous agirez en tant que généraliste de la conception technique pour soutenir l'équipe de gameplay, coordonner les différentes disciplines et vous assurer que les fonctionnalités créées puissent être pleinement expérimentées en jeu. Votre expertise pratique des éditeurs de moteurs de jeu et des scripts sera essentielle pour créer des expériences de jeu, construire des préfabriqués et fournir des outils aidant l'ensemble de l'équipe à exceller.

Après plusieurs sorties que nous pourrons qualifier de ratées, et notamment Second Extinction qui a été retiré de la vente moins de trois ans après son lancement, le studio pourrait revenir à ce qu'il sait faire de mieux. Mais cela n'est pas forcément synonyme de Just Cause 5.

Just Cause 5 ou nouvelle licence inédite ?

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En effet, la question qui brûle désormais les lèvres des joueurs est de savoir quelle franchise est concernée par cette annonce. Historiquement, Avalanche Studios est indissociable de la saga Just Cause, dont le troisième volet reste souvent cité comme l'apogée de la formule. Cependant, les indices actuels pointent vers une direction potentiellement différente.

Cela fait quelques mois, voire années, que des rumeurs expliquent que le développement d'un éventuel cinquième épisode de Just Cause aurait été annulé en cours de route. De plus, les déclarations passées de la direction du studio laissaient entendre qu'une suite directe n'était pas à l'ordre du jour. Il est donc tout à fait plausible que cette offre d'emploi concerne une licence totalement inédite, ou peut-être un retour inattendu à des licences comme Rage.

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Peu importe l'identité de ce mystérieux projet, les attentes sont naturellement élevées. Avalanche Studios a prouvé par le passé sa capacité à concevoir des bacs à sable extrêmement divertissants. Si Rage 2 a su proposer une suite solide, de nombreux joueurs gardent également un souvenir ému de leur adaptation de Mad Max, sortie au moment opportun et souvent considérée comme sous-estimée.

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Il faudra surement se montrer très patient avant d'en savoir plus, en ayant les premières informations. Quoi qu'il en soit, Avalanche Studios travaille sur un nouveau projet ambitieux, et fera son retour sur le devant de la scène, après une période plus compliquée.

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