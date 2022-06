Just Cause 5 est en développement

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Alors qu'en ce début de mois de juin, et pendant quelques semaines, les annonces croustillantes quant aux nouvelles productions vidéoludiques vont s'enchaîner,. Il ne s'agit pas d'une fuite, mais d'une information officielle, émanant directement du dernier bilan financier de la société japonaise.Ainsi, comme nous pouvons directement le lire dans le bilan disponible en ligne , Square Enix précise que la licence Just Cause « reste sa priorité » et qu'ils travaillent déjà « sur un nouveau jeu de la franchise ». Il s'agit, très probablement, de Just Cause 5 Depuis les débuts de la licence, en 2006, Avalanche Studios a développé quatre jeux, sortant tous les 3 à 5 ans. En sachant que Just Cause 4 est sorti en 2018,, puisque le dernier va tout simplement souffler sa quatrième bougie en fin d'année. Rappelons tout de même que cet opus n'avait pas convaincu tous les joueurs, notamment à cause du manque de profondeur., qui reste une valeur forte de Square Enix et une licence très appréciée du genre. La version mobile est toujours prévue pour cette année 2022, bien qu'elle soit discrète depuis de longs mois.