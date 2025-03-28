Le simulateur de vie inZOI accusé d'aller trop loin : une scène impliquant des enfants fait polémique

Le jeu Inzoi, simulateur de vie très attendu de 2025, se retrouve au cœur d'une polémique inattendue après la découverte d'une scène permettant aux joueurs de percuter des enfants avec une voiture.
Disponible depuis ce 28 mars, inZOI a rapidement trouvé son public après avoir atteint le sommet du classement des jeux les plus attendus sur Steam, dépassant même Hollow Knight: Silksong sur la liste des jeux les plus attendus. Mais une récente découverte vient ternir son lancement prometteur et suscite de nombreuses réactions négatives auprès de la communauté.
Une scène choquante découverte par la communauté
Le 27 mars dernier, une publication controversée est apparue sur le subreddit officiel du jeu. Un utilisateur affirme, vidéo à l'appui, que le jeu permettrait explicitement de « percuter » des enfants avec un véhicule, une action violente et inattendue au regard du ton léger du titre. La vidéo montre précisément un joueur conduisant une voiture à pleine vitesse dans un parc, percutant violemment des enfants qui réagissent par des animations de type « ragdoll » particulièrement réalistes.
Selon la description fournie par l'utilisateur, cette action provoquerait la mort virtuelle des personnages concernés, ce qui suscite évidemment un vif émoi.
La communauté réagit avec consternation
Sans surprise, les réactions ne se sont pas fait attendre. Sur Reddit, de nombreux joueurs se sont déclarés choqués et perplexes face à l'existence même de cette possibilité au sein d'un jeu se voulant une alternative moderne à Les Sims. Plusieurs commentaires font état d'une incompréhension face à l'ajout d'une telle scène :
« Ils avaient déclaré vouloir éviter les mods violents, et pourtant ils intègrent accidentellement quelque chose d'encore pire eux-mêmes », souligne un internaute.
« Ça sera probablement corrigé rapidement, Steam interdit explicitement la représentation graphique de la violence envers des enfants », rappelle un autre utilisateur.
Une erreur qui pourrait coûter cher aux développeurs
La plateforme Steam, sur laquelle le jeu est distribué, possède effectivement des règles très strictes concernant la représentation explicite de violences envers des mineurs. Il est donc fort probable que l'équipe derrière inZOI, potentiellement appuyée par l'éditeur KRAFTON, intervienne rapidement pour corriger cette fonctionnalité controversée.
Pour l'instant, ni le studio ni l'éditeur n'ont réagi publiquement à cette polémique, mais une mise à jour supprimant ou modifiant cette possibilité est attendue dans les jours qui viennent.
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