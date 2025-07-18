inZOI va envoyer vos personnages en vacances avec sa mise à jour estivale

Dans quelques semaines, inZOI va recevoir une nouvelle mise à jour gratuite. Celle-ci proposer de nombreuses nouveautés, dont une nouvelle destination à explorer qui sent bon le soleil et la détente.
Le 20 juin 2025, Hungjun « Kjun » Kim révélait dans une lettre publiée sur le site officiel
d'inZOI
que la troisième ville que vos personnages pourront explorer changeait de nom. Longtemps connue sous le nom de Kucingku, celle-ci s'appelle désormais Cahaya.
Signifiant « lumière », cette nouvelle cité inspirée par l'Indonésie compte offrir un dépaysement total à vos Zois.
Mais dans un récent message adressé à la communauté, Kjun a confirmé que la ville de Cahaya accueillera une fonctionnalité qui devrait enchanter les amateurs de gestion de ferme
et de simulations de vie comme Stardew Valley
.
Natation, promenades en bateau et agriculture au programme de la mise à jour estivale d'inZOI
En effet, inZOI
va bientôt permettre à vos personnages de faire un peu d'agriculture
. Si peu de détails ont été partagés, les joueurs imaginent déjà les plants, les légumes ou les fruits qu'il sera possible de faire pousser sur ce coin de paradis. Mais en plus des cultures, Cahaya compte mettre l'accent sur la détente et la relaxation sous toutes ses formes.
De la même manière que dans Animal Crossing: New Horizons
, vos personnages pourront prendre un bateau pour voyager en mer, mais aussi pour explorer des îles inhabitées.
Quelques surprises pourraient donc être ramassées au hasard des promenades dans ces terres sauvages, mais il faudra encore patienter pour en savoir plus. Enfin, entre deux moments d'exploration, vos personnages pourront profiter des eaux turquoises de Cahaya grâce à l'ajout de la natation et de la pêche
.
Cependant, Kjun a fait une annonce qui risque de décevoir certains joueurs. Beaucoup attendent l'arrivée de l'école et de nouvelles options de carrière. Toutefois, ce dernier a précisé que Cahaya étant une destination axée sur le repos et les vacances, ajouter des carrières ne collait pas à l'esprit de la destination. De nouveaux métiers feront donc leurs débuts dans une mise à jour future.
Quand sera-t-il possible d'explorer la nouvelle ville du titre ?
Annoncée dans la feuille de route du titre, la mise à jour de Cahaya sera déployée dans inZOI dans le courant du mois d'août.
Mais à l'heure actuelle, aucune date précise n'a encore été communiquée. Rappelons toutefois que celle-ci sera gratuite et que le titre de KRAFTON est jouable exclusivement sur PC.
commentaire (0)