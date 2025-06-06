inZOI : Une mise à jour majeure arrive très vite avec des nouveautés très attendues

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 juin 2025 à 15h56
Initialement prévue pour mai, la nouvelle mise à jour d'inZOI arrive finalement en ce mois de juin, comme l'a confirmé Kjun, membre de l'équipe de développement. Cette mise à jour majeure introduira des nouveautés conséquentes, très demandées par les joueurs, ainsi que des améliorations générales pour enrichir l'expérience de jeu. Voici tout ce qu'il faut retenir sur ce qui vous attend dans cette mise à jour ambitieuse.
inZOI : Une mise à jour majeure arrive très vite avec des nouveautés très attendues

Systèmes familiaux et relations améliorés

Les développeurs d'inZOI ont pris en compte de nombreuses demandes de la communauté et proposent désormais des options plus ouvertes et diversifiées pour les relations entre Zoi :
  • Enfant sans mariage → il est désormais possible d'avoir un enfant sans être marié, via une simple action sociale. Une option médicale est également disponible, permettant de combiner votre ADN avec celui d'un autre Zoi.
  • Romances adolescentes → les Zoi adolescents pourront désormais former des couples entre eux.
  • Relations ouvertes → les relations amoureuses pourront se créer entre tous les Zoi de la ville. Cette option s'active dans l'écran de création, via l'option « Modifier l'identité de genre ».
  • SMS et messagerie : il sera désormais possible d'initier des conversations par SMS avec d'autres Zoi, même si les messages personnalisés ne sont pas encore disponibles.
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Améliorations d'ergonomie et de simulation

Plusieurs ajustements pratiques font leur apparition afin d'améliorer le confort des joueurs. Il sera possible de régler l'interface, d'utiliser les cheat codes ou encore l'évolution physique corporelle des personnages en fonction de leur mode de vie. Si vous faites du sport, votre Zoi deviendra musclé. Si vous mangez mal, il grossira. 

Enfin, les Zoi pourront maintenant offrir, vendre ou échanger des objets directement depuis leur inventaire.

Nouveaux objets et options créatives

Le contenu créatif sera largement enrichi avec plus de 20 nouveaux éléments pour le Studio, comprenant des coiffures, tenues et accessoires très demandés par la communauté. Ensuite, plus de 100 nouveaux meubles, incluant des ensembles pour la cuisine, la chambre et de nombreux articles dédiés aux bébés, seront ajoutés

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Corrections et optimisations diverses

En parallèle de ces ajouts majeurs, l'équipe d'inZOI a réalisé diverses améliorations techniques concernant les sons, le Canvas, les animations et les systèmes de simulation. Enfin, l'équipe rappelle son engagement constant à écouter les retours de la communauté afin de toujours améliorer l'expérience utilisateur.

Tout cela sera donc normalement disponible dès le 13 juin 2025, sur PC. Tous les détails seront communiqué à ce moment-là par KRAFTON.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Chtizou (invité) Le 08/06/2025 à 09:13

Perso je préfère qu'ils prenne du retard est que le jeu sois (parfait) .... J'ai quand même hâte ... Est je reste une fan malgré tout ... Force a vous je me doute que sa dois vraiment être compliqué les creation .
Bravo